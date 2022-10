Chord Gitar Bila Ada Cinta yang Lain - Jikustik: Aku Memang Seorang yang Tak Mau Disakiti

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Bila Ada Cinta yang Lain yang dipopulerkan oleh Jikustik.

Lagu Bila Ada Cinta yang Lain dirilis pada tahun 2014, silam.

Lagu ini merupakan ciptaan dari Brian Prasetyoadi.

Bila Ada Cinta yang Lain - Jikustik

[intro] D Em F# Bm Em A



D DMaj7

Sempat aku terpikir

G Gm

pabila malamku tanpamu di sisiku

D DMaj7

Satu minggu berlalu

G Gm

Tak ada suaramu jujur aku merindu



Bm A G

Ternyata benar terjadi

Bm A E A

Katamu tuk setia hanya tinggal janji



[chorus]

D Em F# Bm

Aku memang seorang yang tak mau disakiti

A D G

Sanggupkah kamu mengerti

F#m Bm Em A

Kecewa ku selama ini

D Am D G

Bilang saja bila ada cinta yang lain

Em A

Ku takkan berharap lagi



[int] D G



D DMaj7

Satu minggu berlalu

G Gm

tak ada suaramu jujur aku merindu



Bm A G

Ternyata benar terjadi

Bm A E A

Katamu tuk setia hanya tinggal janji



[chorus]

D Em F# Bm

Aku memang seorang yang tak mau disakiti

A D G

Sanggupkah kamu mengerti

F#m Bm Em A

Kecewa ku selama ini

D Am D G

Bilang saja bila ada cinta yang lain

Em A

Ku takkan berharap lagi



[solo] Bm A G

Bm A Em A



[chorus]

D Em F# Bm

Aku memang seorang yang tak mau disakiti

A D G

Sanggupkah kamu mengerti

F#m Bm Em A

Kecewa ku selama ini

D Am D G

Bilang saja bila ada cinta yang lain

Em A

Ku takkan berharap lagi



[outro] D G Em A

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Sayang Pakabar - Dadali: Jauh Kau Pergi Tinggalkan Aku

Baca juga: Chord Gitar Ningrat - Jamrud: Macarin Kamu Gak Jauh Beda dengan Main Ludruk

(Tribunnews.com)