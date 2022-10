Pemeran Hagrid di Film Harry Potter, Robbie Coltrane Meninggal Dunia di Usia 72 Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Kabar duka menyelimuti dunia hiburan dunia, Robbie Coltrane dikabarkan meninggal dunia pada 14 Oktober 2022.

Aktor Robbie Coltrane yang terkenal memerankan Hagrid dalam film Harry Potter meninggal pada usia 72 tahun, dikutip dari bbc.com.

Robbie Coltrane juga sempat muncul dalam drama detektif ITV Cracker dan film James Bond Goldeneye dan The World Is Not Enought.

Dalam sebuah rilis, agen Cloltrane, Belinda Wright membenarkan kabar sang aktor Robbie Coltrane telah meninggal dunia.

Robbie Coltrane menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit dekat Falkirk di Skotlandia.

Belinda Wright mengenang sosok Coltrane sebagai sosok unik.

Baca juga: PROFIL Tom Felton, Aktor Pemeran Draco Malfoy di Film Harry Potter

Ia memerankan Hagrid yang menghibur anak-anak hingga orang dewasa pada masanya.

"Bagi saya pribadi, saya akan mengingatnya sebagai klien yang setia. Selain sebagai aktor yang luar baisa, dia cerdas secara forensik, sangat cerdas, dan setelah 40 tahun bangga disebut agennya, saya akan merindukannya," ujar Belinda.

Coltrane meninggalkan saudara perempuannya, AnnieRae, anak-anaknya Spencer dan Alice, serta ibu mereka Rhona Gemmell.

Keluarga ingin mengucapkan terima kasih kepada staf medis di Forth Valley Royal Hospital, di Larbert atas perawatan dan perhatian mereka pada Coltrane.

Robbie Coltrane, pemeran Hagrid Harry Potter meninggal dunia (Twitter)

Terakhir agen meminta para penggemar untuk menghormati privasi keluarga Robbie saat duka ini.

Daniel Radcliffe memberi penghormatan pada Coltrane dalam sebuah pernyataan.

"Robbie adalah salah satu orang paling lucu yang pernah saya temui dan biasa membuat kami terus tertawa di lokasi syuting."

"Saya memiliki kenangan indah tentang dia, yang menjaga semangat kami di Tawanan Azkaban, ketika kami semua bersembunyi dari hujan lebat selama berjam-berjam di gubuk Hagrid dan dia bercerita tentang lelucon untuk menjaga semangat kita."