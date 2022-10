Chord Gitar Lagu Cahaya - Feby Putri: Sinarnya Mentari Perlahan Meredup

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu Cahaya dalam artikel berikut ini.

Penyanyi Feby Putri merilis lagu berjudul Cahaya pada 9 April 2021.

Chord Gitar Lagu Cahaya - Feby Putri

Intro : C F C F

C Dm Am G..

C Cmaj7

wahai.. cahaya.. harap.. taklukkan..

F

gelap yang kerap datang hampiri

Fm (C)

selimuti hari memekik menguasai..

C Cmaj7

tak bisa.. jamah.. langkah-langkah..

F

mu yang tertampak kumulai malu

Fm Em

tersipu ku malu mu terurai canda-canda..

Am Dm

menatapi senyuman..

G Em

yang terlihat saat itu..

Am Dm

detik itu juga ku berhenti berkhayal..

G

seperti semua terjadi..

Reff :

C

sinarnya men..ta..ri..

Em

perlahan me..re..dup..

Am G

memahami tentang makna

F Em Dm

hari ini kan berganti..

G C

takkan kemana-mana..

Cmaj7

cahaya.. harap kalahkan..

F

gelap yang hadir ikut menyapa

Fm Em

meyekap batin yang mengadu diam bersedu..

Am Dm

menatapi senyuman..

G Em

yang terurai saat itu..

Am Dm

detik itu juga ku berhenti berkhayal..

G

seperti semua terjadi..

Reff :

C

sinarnya men..ta..ri..

Em

perlahan me..re..dup..

Am G

memahami tentang makna

F Em Dm

hari ini kan berganti..

C

tak bisa pungkiri..

Em

tetap tertera padamu..

Am G F

ku kan diam di ruang gulita

Em Dm

merangkai cerita

G C

takkan kemana-mana..

Fm C

takkan kemana-mana..

G Am

walau gusar menghalangi suka..

G/B

aaa a..

F

terdengar sama suara tentang resah

Fm

berbisik pelan dengan tatapan

penuh luka lara

Am G/B

a.. aaa a..

F

terdengar sama suara tentang resah

Fm

berbisik pelan dengan tatapan

penuh luka lara

C

takkan kemana-mana..

C

hilang entah kemana..

