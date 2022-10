TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Summertime Sadness - Lana Del Rey.

Lagu Summertime Sadness ini dipopulerkan oleh penyanyi asal Amerika Serikat yakni Lana Del Rey.

Berdurasi 4 menit 24 detik, lagu Summertime Sadness ini masuk dalam album yang beertajuk 'Born To Die.

Lagu Summertime Sadness ini bercerita tentang kesedihan di musim panas, dengan perpisahan sepasang kekasih.

Lirik dan terjemahan lagu Summertime Sadness - Lana Del Rey

Kiss me hard before you go

Ciumlah aku sepenuh hati sebelum kau pergi

Summertime sadness

Kesedihan musim panas

I just wanted you to know

Aku hanya ingin kau tahu

That baby you the best

Bahwa kaulah yang terbaik

I got my red dress on tonight

Kukenakan gaun merahku malam ini

Dancing in the dark in the pale moonlight

Berdansa di gelap malam di bawah sinar bulan yang pucat

Done my hair up real big beauty queen style

Kuhias rambutku bak ratu kecantikan

High heels off, I'm feeling alive

Kulepas sepatu hak tinggi, aku merasa hidup

Oh, my God, I feel it in the air

Oh, Tuhan, aku merasakannya di udara

Telephone wires above are sizzling like a snare

Kabel telepon di atas sana mendesis bak jeratan

Honey, I'm on fire I feel it everywhere

Kasih, aku bergairah, aku merasakannya di tiap tempat

Nothing scares me anymore

Tak ada lagi yang bisa menakutiku

Two, three, four

Dua, tiga, empat

I've got that summertime, summertime sadness

Kunikmati kesedihan musim panas itu

Summertime, summertime sadness

Kesedihan musim panas, musim panas

Got that summertime, summertime sadness

Kunikmati kesedihan musim panas itu

Oh, oh oh oh oh

I'm feelin' e-lec-tric tonight

Aku merasa teraliri listrik malam ini

Cruising down the coast goin' 'bout 99

Susuri pantai bergandengan tangan

Got my bad baby by my heavenly side

Kekasihku yang nakal di sisi surgaku

I know if I go, I'll die happy tonight

Aku tahu jika ku mati, aku kan mati bahagia malam ini

Two, three, four

Dua, tiga, empat

Back to I, IV