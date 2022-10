Lirik Lagu Fall In Love Alone - Stacey Ryan, Lengkap dengan Terjemahannya

Vdieo Klip Stacey Ryan, Fall In Love Alone - Lagu Fall In Love Alone yang dinyanyikan oleh Stacey Ryan ini sedang viral di sosial media, salah satunya di TikTok, ini lirik lagu dan terjemahannya.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Fall In Love Alone, lengkap dengan terjemahannya.

Lagu berjudul Fall In Love Alone ini dinyanyikan oleh Stacey Ryan.

Fall In Love Alone pertama kali dirilis oleh Stacey Ryan pada 13 Mei 2022.

Fall In Love Alone berkisah tentang seorang wanita yang ingin menjalin hubungan asmara dengan orang yang ia cintai.

Tetapi dia merasa takut ditolak jika dia menyampaikan perasaannya kepada sang kekasih.

Saat ini Lagu Fall In Love sedang viral di berbagai sosial media, salah satunya di TikTok.

Lirik Lagu Fall In Love Alone - Stacey Ryan:

I'm familiar with unrequited

I know you got a heart that's undecided just like mine

It takes it sweet time

I been shy to dive into the deep end

Cause I don't really wanna lose a good friend but I might

Find something divine

It's electric every time we touch