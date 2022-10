4 FAKTA Film The School for Good and Evil, Adaptasi Novel yang Terbit Tahun 2013

Fakta film The School for Good and Evil yang tayang di Netflix pada 19 Oktober 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut fakta film The School for Good and Evil.

Film The School for Good and Evil telah tayang di Netflix pada 19 Oktober 2022.

Diketahui, cerita dalam film The School for Good and Evil diadaptasi dari novel yang terbit pada 2013.

Film The School for Good and Evil menceritakan tentang dua perempuan yang menghadiri sekolah untuk kebaikan dan kejahatan.

Sophie dan Agatha pun berusaha menemukan akhir yang bahagia.

Film The School for Good and Evil berdurasi 147 menit.

Fakta film The School for Good and Evil

1. Cerita diangkat dari novel Soman Chainani pada 2013

Film The School for Good and Evil diadaptasi dari novel heksalogi karya Soman Chainani.

The School for Good and Evil merupakan buku pertama dalam seri Chainani yang terbit pada 2013.

Dikutip dari collider, buku ini telah terjual lebih dari 2,5 juta eksemplar.

Selain itu, buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa di enam benua.

2. Garapan sutradara ternama

Film The School for Good and Evil disutradarai oleh Paul Feig.