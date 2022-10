LINK Nonton Film The School for Good and Evil, Persahabatan Sophie dan Agatha, Tayang di Netflix

The School for Good and Evil mengikuti kisah tentang sepasang sahabat, Sophie dan Agatha. Film ini tayang perdana di Netflix pada Kamis (19/10/2022).

TRIBUNNEWS.COM - Akses link nonton The School for Good and Evil dalam artikel ini.

Film The School for Good and Evil tayang perdana di Netflix kemarin, Kamis (19/10/2022).

The School for Good and Evil disutradarai oleh Paul Feig.

Cerita The School for Good and Evil dibuat berdasarkan novel karya Soman Chainani.

Aktor dan aktris yang bermain dalam The School for Good and Evil antara lain Michelle Yeoh, Charlize Theron, Laurence Fishburne, serta Cate Blanchett sebagai pengisi suara 'The Storian'.

Sinopsis The School for Good and Evil

Sophie (Sophia Anne Caruso) dan Agatha (Sofia Wylie) adalah sepasang sahabat.

Namun, mereka terpaksa berada di sisi berlawanan ketika bergabung dengan sekolah sihir.

Di sekolah sihir tersebut, para siswa dilatih untuk jadi pahlawan dan penjahat.

Sekolah ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara si Baik dan si Jahat.

Film The School for Good and Evil dijadwalkan tayang di Netflix pada 19 Oktober mendatang.

Hanya orang beruntung yang bisa bergabung sebagai murid.

Proses rekrutmen Sophie dan Agatha dimulai ketika mereka dibawa seekor burung besar terbang melewati hutan untuk mencapai sekolah sihir.