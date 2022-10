Reaksi Dewi Perssik Tahu Lesti Kejora Kembali Nyanyi di Panggung hingga Tanggapi Tagar Boikot Leslar

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi dangdut Dewi Perssik bereaksi setelah tahu Lesti Kejora sudah kembali bernyanyi di atas panggung.

Lesti Kejora tampil bernyanyi di atas panggung pasca alami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari sang suami, Rizky Billar.

Diketahui Lesti Kejora ikut menjadi pengisi acara pada konser Betrand Peto bertajuk IT'S MY FIRST di Tennis Indoor Senayan pada Sabtu (22/10/2022) malam.

Setelah sebelumnya, Lesti sempat dirawat di rumah sakit pasca alami KDRT, hingga kabar kerongkongan bergeser.

Kini Lesti kembali bernyanyi dan terlihat menikmati aksi panggungnya berduet dengan Betrand.

Dewi Perssik yang mengetahui hal tersebut ikut memberikan tanggapannya.

Baca juga: Dewi Perssik Geram Diserang Fans Lesti Kejora dan Rizky Billar, Akui Kecewa Leslar Bersatu

Pun ia turut menyinggung soal kerongkongan Lesti yang dikabarkan bergeser.

Namun demikian, Dewi Perssik tak lupa mengucap syukur istri Rizky Billar itu sudah kembali bernyanyi lagi.

"Sekarang sudah (tampil), abrakadabra," terang Dewi Perssik, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Sabtu (22/10/2022).

"Yang katanya tenggorokan bergeser (sekarang) sudah bagus. Alhamdulillah ya," lanjutnya.

Kemudian is turut disinggung soal ramainya tagar boikot Lesti Kejora dan Rizky Billar atau Leslar.

Mantan istri Angga Wijaya mengatakan dirinya tak mau ikut memutus rezeki orang.

"Saya tidak mau memutus rezeki orang," paparnya.

Dewi Perssik ketika ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (22/10/2022). (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

Pun terkait kabar Lesti yang akan kembali menjadi juri Dangdut Academy 5, Dewi Perssik enggan memberi tanggapan.