LINK Baca Sasuke Retsuden Chapter 1: Misi Sasuke Mencari Rikudo Sennin di Tatar Observatory

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini link baca manga Sasuke Retsuden chapter 1 karya Jun Esaka.

Manga Sasuke Retsuden akan menceritakan kehidupan Sasuke yang telah menikah dengan Sakura.

Sasuke Retsuden mengambil latar cerita setelah Naruto Shippuden dan sebelum Boruto: Naruto Next Generations.

Sebelumnya, spin-off ini telah rilis dengan judul Sasuke's Story: The Uchiha and the Heavenly Stardust dalam bentuk novel ringan pada 2019.

LINK Baca Manga Sasuke Retsuden Chapter 1

Sinopsis Sasuke Retsuden Chapter 1

Cerita ini diawali dengan memperlihatkan kondisi Naruto yang sedang sakit hingga menutupi chakra-nya.

Sasuke terlihat hendak meninggalkan Naruto dan pergi ke Negara Redaku.

Sebenarnya, Sasuke ingin mencari tokoh legendaris The Sage of Six Paths atau Orang Bijak dari Enam Jalan, yang tak lain adalah Rikudo Sennin.

Rikudo Sennin sebelumnya juga pernah menderita penyakit seperti Naruto.

Bahkan, ia menemukan obat atau cara penyembuhannya.

Namun, tidak ada seorang pun di Redaku yang mengenal tokoh legendaris itu.

Sasuke lalu melanjutkan perjalanan di Redaku mencari orang tersebut, dikutip dari Comicbook.

Sasuke Retsuden chapter 1 - Sasuke bertemu Lyla, gadis yang akan membantunya menemukan Rikudo Sennin (MangaPlus Shueisha)

Seorang gadis bernama Lyla tak sengaja mendengar percakapan Sasuke yang sedang mencari Rikudo Sennin.