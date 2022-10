Lirik dan Terjemahan Lagu Flying Solo - Pamungkas: Detaching for a While

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Flying Solo dari Pamungkas.

Pamungkas menciptakan lagu Flying Solo pada 2019, lalu.

Selain sebagai menjadi judul lagu, Flying Solo juga menjadi nama album Pamungkas yang dirilis pada 26 Juni 2019.

Lagu Flying Solo ini menceritakan seseorang yang sedang ingin menikmati kesendiriannya.

Hal itu dilakukan setelah seseorang tersebut putus cinta, dan tak ingin terlalu lama larut dalam kesedihannya.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu I Love You - Paul Partohap, Viral di TikTok: The Only Place I Call Home

Lirik dan terjemahan lagu Flying Solo - Pamungkas

Won’t be home for now

Saat ini aku tak ingin di rumah

I'm on a break

Aku sedang istirahat

Detaching for a while

Melepas penat sejenak

I grow my hair so then

Aku tumbuhkan rambutku lalu