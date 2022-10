TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Dark Paradise - Lana Del Rey di dalam artikel ini.

Lagu Dark Paradise telah dirilis Lana Del Rey pada 15 April 2020 di kanal YouTube-nya.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Dark Paradise - Lana Del Rey:

[Verse 1]

F

All my friends tell me I should move on

Am

I'm lying in the ocean, singing your song

F Am

Ahhh, that's how you sang it

F

Loving you forever, can't be wrong

Am

Even though you're not here, won't move on