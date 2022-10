PROFIL Park Bo Yeon, Aktris Korea Selatan yang Dikabarkan Pacaran dengan Rocky ASTRO

TRIBUNNEWS.COM - Inilah profil Park Bo Yeon, aktris Korea Selatan yang dikabarkan berpacaran dengan Rocky ASTRO.

Park Bo Yeon lahir pada 15 April 1994 di Korea Selatan.

Sebelumnya, ia dikabarkan dekat dengan Rocky ASTRO setelah bermain di drama web Find Me If You Can.

Ia memulai kariernya sebagai aktris dengan tampil di drama web "Romance in 7 Days" pada tahun 2019.

Sejak itu, Park Bo Yeon muncul di berbagai drama dan video musik, yang membuatnya semakin terkenal.

Park Bo Yeon lalu berperan di drama web pertamanya yang berjudul "Chin Ending" pada tahun 2019.

Pada tahun 2021, Park Bo Yeon membintangi drama web "Finding the Hidden Guy."

Ia pernah membintangi drama Cheer Up (2022) sebagai Lee Yoo Min dan I Have Not Done My Best Yet (2022) sebagai Noh Mi Na.

Tak banyak informasi pribadi yang diketahui tentang Park Bo Yeon, karena dirinya yang sangat tertutup tentang kehidupannya.

Berikut ini riwayat Park Bo Yeon di dunia entertainment, dikutip dari Asian Wiki dan Funnybox1.

Park Bo Yeon, aktris Korea Selatan yang dikabarkan berpacaran dengan Rocky ASTRO (IG @parktigger)

Riwayat Drama Park Bo Yeon:

- 7 Days Romance (2019)

- Steamed Ending (2019)

- 7 Days Romance 2 (2020)