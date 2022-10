Rocky ASTRO Dikabarkan Berpacaran dengan Park Bo Yeon, Kedua Agensi Beri Tanggapan

TRIBUNNEWS.COM - Rocky ASTRO kini tengah dikabarkan menjalin hubungan atau berpacaran dengan Park Bo Yeon.

Pada 31 Oktober, Fantagio merilis pernyataan resmi terkait hubungan artisnya, Rocky ASTRO dengan Park Bo Yeon.

"Rocky dan aktris Park Bo Yeon saat ini sedang dalam tahap untuk mengenal satu sama lain sedikit demi sedikit dengan perasaan yang baik, seperti yang diketahui melalui laporan media," terangnya, dikutip dari allkpop.

Park Bo Yeon pertama kali berkenalan melalui web drama mereka, 'Find Me If You Can'.

Park Bo Yeon yang suka menulis pun terlibat dalam musik Rocky.

Hal tersebut membuat keduanya menjadi dekat.

Baca juga: Sempat Dibantah, Agensi Benarkan Rocky ASTRO dan Park Bo Yeon Pacaran

Di sisi lain, agensi Park Bo Yeon, yakni Management Koo membantah rumor tersebut dalam sebuah pernyataan kepada Sports Seoul, dengan mengatakan bahwa keduanya hanyalah teman dekat.

"Park Bo Yeon dan Rocky adalah teman baik yang bekerja bersama di acara yang sama," ungkapnya, dikutip dari koreaboo.

Sementara itu, warganet meyakini keduanya telah berkencan setelah laporan komunitas menyatakan bahwa keduanya terlihat bersama menonton musikal The Three Musketeers.

Rumor Park Bo Yeon dan Rocky ASTRO berkencan pun menyebar di komunitas online.

Warganet menunjukkan beberapa detail bukti.

Rocky ASTRO (kiri) dan Park Bo Yeon (kanan) - Rocky ASTRO dan Park Bo Yeon dikabarkan berpacaran. (IG @p_rocky/@parktigger)

Baca juga: PROFIL Park Bo Yeon, Aktris Korea Selatan yang Dikabarkan Pacaran dengan Rocky ASTRO

Dikutip dari kbizoom, Park Bo Yeon disebut memposting foto yang sama dengan Rocky di SNS.

Selain itu, Rocky menyebut Seori, nama Park Bo Yeon sebagai penulis lirik lagu solonya.

Sebagai informasi, Rocky memulai debutnya sebagai anggota ASTRO pada tahun 2016, seperti dikutip dari soompi.

Sementara itu, Park Bo Yeon memulai kariernya dengan web drama 'One Fine Week' pada 2019.

Saat ini, Park Bo Yeon membintangi drama SBS 'Cheer Up'.

(Tribunnews.com/Katarina Retri)

Berita lainnya terkait Rocky ASTRO dan Park Bo Yeon