Park Bo Yeon Diisukan Pacaran dengan Rocky ASTRO, Kedua Agensi Beri Respons Berbeda

TRIBUNNEWS.COM - Park Bo Yeon diisukan berpacaran dengan Rocky ASTRO setelah aktris tersebut menghadiri musikal "The Three Musketeers".

Park Bo Yeon terlihat menghadiri musikal "The Three Musketeers" pada 30 Oktober 2022, lalu.

Diketahui, pada musikal "The Three Musketeers", Rocky ASTRO berperan sebagai pemeran utama, dikutip dari MyDramaList.

Kemudian rumor kencan keduanya mulai beredar di beberapa komunitas online.

Beberapa bukti Park Bo Yeon dan Rocky ASTRO berpacaran mulai bermunculan.

Salah satu buktinya adalah terungkap bahwa Park Bo Yeon berpartisipasi dalam penulisan lirik lagu solo Rocky berjudul "S#1".

Lagu solo Rocky tersebut termasuk dalam album ASTRO "Drive to the Starry Road."

Tidak hanya itu, Park Bo Yeon dan Rocky ASTRO juga bertemu melalui web drama "Find Me if You Can" pada tahun 2021.

Setelah rumor berpacaran keduanya beredar luas, kemudian kedua agensi memberikan respons yang berbeda.

Respons Management Koo (Agensi Park Bo Yeon)

Menanggapi rumor tersebut, agensi Park Bo Yeon, Management KOO membantah dan mengatakan keduanya hanyalah teman dekat, dikutip dari Soompi.

“Kami memeriksa (mengenai rumor ini), dan Rocky hanyalah kenalan dekat yang bekerja dengannya di (drama web) 'Find Me If You Can.'”

Beberapa waktu kemudian agensi ASTRO juga memberikan tanggapan terkait rumon kencan keduanya.

Rocky ASTRO (kiri) dan Park Bo Yeon (kanan) - Rocky ASTRO dan Park Bo Yeon dikabarkan berpacaran, kedua agensi buka suara. (koreaboo)

Respons Fantagio (Agensi ASTRO)