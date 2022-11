Daftar Drama Korea yang Dibintangi Park Bo Yeon, Find Me If You Can hingga Cheer Up

TRIBUNNEWS.COM - Park Bo Yeon adalah aktris Korea Selatan yang saat ini berada di bawah naungan Management KOO.

Mengutip MyDramaList, Park Bo Yeon memulai karier akting-nya lewat web drama berjudul One Fine Week di tahun 2019.

Ia juga mengambil peran dalam drama True Ending di tahun yang sama.

Pada tahun 2020, Park Bo Yeon kembali membintangi One Fine Week untuk musim kedua.

Di tahun 2021, ia membintangi drama Find Me If You Can.

Dalam drama itu, Park Bo Yeon beradu akting dengan Rocky ASTRO.

Karier Park Bo Yeon dilanjutkan dengan membintangi drama I Have Not Done My Best Yet tahun 2022.

Saat ini, ia sedang membintangi drama remaja Cheer Up bersama Han Ji Hyun.

Profil Park Bo Yeon

Park Bo Yeon, aktris Korea Selatan yang dikabarkan berpacaran dengan Rocky ASTRO (IG @parktigger)

Tanggal lahir: 15 April 1994

Tempat lahir: Korea Selatan

Tinggi: 168 cm

Instagram: @parktigger

Park Bo Yeon dan Rocky ASTRO Dikabarkan Berpacaran

Rocky ASTRO dan Park Bo Yeon (via Soompi)

