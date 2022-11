Chord Gitar Lagu Shut Down - Blackpink, Lengkap dengan Lirik Terjemahan

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu dan terjemahan lirik Shut Down dari Blackpink.

Lagu Shut Down dirilis di kanal YouTube Blackpink pada 16 September 2022, lalu.

Kini lagu tersebut menjajaki urutan ke-11 global top musik video di YouTube.

Hingga Rabu (2/11/2022), klip Shut Down telah ditonton lebih dari 211 juta kali.

Chord Gitar Lagu Shut Down - Blackpink:

Intro : Em B Em B

blackpink in your area.. eh-oh..

Em B Em B

blackpink in your area.. eh-oh..

Em B

keombaegi anya tteonan jeok eopseunikka

Em B

gogaedeuri dora jinjeonghae mok kkeokkilla

Em

bunhongbichui eoreum, drip, drip, drip,

B

freeze 'em on sight..

Em B

shut it down.. what, what, what, what..?

Em B

geimi anya jin jeogi eopseunikka

Em B

jijeobwa ne moge mokjureun nae geonikka

Em

ttangbadage daeun pedal,

B

we go two-zero-five..

Em B

shut it down.. uh uh uh uh

Em

chorok bireul naeryeo meori wiro,

B

don't trip, baby..

Em

gyeomsonhage geunyang anjaissеo,

B

just sit, baby..

Em

praying for my downfall,

B

many have tried, baby..

Em

catch me whеn you hear my lamborghini

B

go vroom, vroom, vroom, vroom

Reff :

Em

when we pull up,

B

you know it's a shutdown..

Em B

ganpan naerigo mun jamga shut down..

Em

whip it, whip it, whip it, whip it..

B

whip it, whip it, whip it, whip it..

Em

it's black and it's pink

B

once the sun down..

Em

when we pull up,

B

you know it's a shutdown..

Em B

ganpan naerigo mun jamga shut down..

Em

whip it, whip it, whip it, whip it..

B

whip it, whip it, whip it, whip it..

Em -B Em

keep watching me shut it down.. (nah)

Em

you don't wanna be on my bad side,

B

that's right, i'm slidin' through

Em

bunch of wannabes that wanna be me,

B

me three if i was you

Em

been around the world, pearls on ya girl,

B

vvs's we invested uh

Em

need a lesson, see the necklace,

see these dresses

B

we don't buy it, we request it, uh

Em B

a rock star, a pop star, but rowdier

Em

say bye to the paparazzi,

B

get my good side, i'll smile for ya

Em

know it ain't fair to ya,

B

it's scarin' ya like what now

Em

blackpink in your area,

B

the area been shut down, it's a shutdown

Em

ne daeum dabanjiya ttokbaro bwa,

B

don't sleep, baby..

Em

dwijibeobwa igeon gagyeokpyoya,

B

ain't cheap, baby..

Em

stay in your own lane

B

cause i'm 'bout to swerve.. (yeah)

Em

catch me when you hear my lamborghini

B

go vroom, vroom, vroom, vroom

Reff :

Em

when we pull up,

B

you know it's a shutdown..

Em B

ganpan naerigo mun jamga shut down..

Em

whip it, whip it, whip it, whip it..

B

whip it, whip it, whip it, whip it..

Em

it's black and it's pink

B

once the sun down..

Em

when we pull up,

B

you know it's a shutdown..

Em B

ganpan naerigo mun jamga shut down..

Em

whip it, whip it, whip it, whip it..

B

whip it, whip it, whip it, whip it..

Em B Em

keep watching me shut it down..

Int. Em B Em B

Em B C B

Em

shut it down.. (eh-oh)

B

blackpink in your area..

Em

shut it down.. (eh-oh)

B

woah, woah, woah, woah

Em

shut it down.. (eh-oh)

B

blackpink in your area..

Em -B Em

keep talking, we shut you down..

Terjemahan Lagu Shut Down - Blackpink:

BLACKPINK di daerah Anda

BLACKPINK di daerah Anda

Ini bukan comeback, karena aku tidak pernah pergi

Putar kepalamu, tenang, patahkan lehermu

Es merah muda menetes, menetes, menetes, membekukan mereka saat terlihat

Matikan, apa, apa, apa, apa

Ini bukan permainan, karena tidak ada musuh . yang nyata

Kulit kayu kerah di lehermu milikku

Menyentuh tanah pedal, kita pergi dua-nol-lima

Matikan, eh, eh, eh, uh

Biarkan hujan hijau jatuh di atas kepalamu, Jangan tersandung, sayang

Duduklah dengan rendah hati, sayang

Berdoa untuk kejatuhanku, banyak yang mencoba, sayang

Tangkap saya ketika Anda mendengar Lamborghini saya pergi vroom, vroom, vroom, vroom

Saat kami berhenti, Anda tahu itu shutdown

Turunkan tanda dan kunci pintunya sampai mati

Cambuk itu, cambuk itu, cambuk itu, cambuk itu

Cambuk itu, cambuk itu, cambuk itu, cambuk itu

Ini hitam dan merah muda setelah matahari terbenam

Saat kami berhenti, Anda tahu itu shutdown

Turunkan tanda dan kunci pintunya sampai mati

Cambuk itu, cambuk itu, cambuk itu, cambuk itu

Cambuk itu, cambuk itu, cambuk itu, cambuk itu

Ini hitam dan merah muda setelah matahari terbenam

Tidak

Anda tidak ingin berada di sisi buruk saya, itu benar, saya meluncur melalui

Sekelompok wannabes yang ingin menjadi aku, aku tiga jika aku jadi kamu

Telah keliling dunia, mutiara untukmu, VVS yang kami investasikan uh

Butuh pelajaran, lihat kalungnya, lihat gaun ini

Kami tidak membelinya, kami memintanya, uh

Bintang rock, bintang pop, tapi lebih gaduh

Ucapkan selamat tinggal pada paparazzi, dapatkan sisi baikku, aku akan tersenyum untukmu

Tahu itu tidak adil untukmu, itu menakutkan seperti apa sekarang

BLACKPINK di area Anda, area tersebut telah ditutup

Ini adalah penutupan

Ya itu jawaban selanjutnya, lihat lurus ke depan, jangan tidur sayang

Balikkan, ini label harga tidak murah, sayang

Tetap di jalurmu sendiri karena aku akan berbelok

Tangkap saya ketika Anda mendengar Lamborghini saya pergi vroom, vroom, vroom, vroom

Saat kami berhenti, Anda tahu itu shutdown

Turunkan tanda dan kunci pintunya sampai mati

Cambuk itu, cambuk itu, cambuk itu, cambuk itu

Cambuk itu, cambuk itu, cambuk itu, cambuk itu

Ini hitam dan merah muda setelah matahari terbenam

Saat kami berhenti, Anda tahu itu shutdown

Turunkan tanda dan kunci pintunya sampai mati

Cambuk itu, cambuk itu, cambuk itu, cambuk itu

Cambuk itu, cambuk itu, cambuk itu, cambuk itu

Ini hitam dan merah muda setelah matahari terbenam

Matikan, BLACKPINK di daerah Anda

Matikan, woah, woah, woah, woah

Matikan, BLACKPINK di daerah Anda

Terus bicara, kami menutupmu.

(Tribunnews.com)