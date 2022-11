Sinopsis Film The Menu, Ketika Datangi Restoran Unik Berujung Petaka, Segera Tayang di Bioskop

Cover film The Menu - Berikut ini sinopsis film The Menu yang akan segera tayang di Bioskop pada bulan November ini.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis film The Menu yang akan segera tayang di bioskop November ini.

Film The Menu mengisahkan pasangan muda yang datang ke restoran unik nan eksklusif di suatu pulau.

Dibintangi Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes dan Nicholas Hoult, film The Menu bergenre comedy, horror dan thriller.

Anya Taylor-Joy merupakan aktris asal Amerika yang pernah memerankan film The Split, Last Night in Soho dan The Witch.

Kepopulerannya melejit ketika memerankan serial Netflix berjudul The Queen's Gambit.

Sementara itu, sutradara film The Menu adalah Mark Mylod, sedangkan penulis naskahnya oleh Seth Reiss dan Will Tracy.

Baca juga: Sinopsis Film Avatar 2: The Way of Water, Tayang 16 Desember 2022, Berdurasi Lebih dari 3 Jam

Diketahui, film The Menu akan rilis 18 November 2022 di Amerika, namun belum diketahui tanggal resminya tayang di Indonesia.

Film The Menu disutradarai oleh Alienworx Productions dan Hyperobject Industries.

Sinopsis film The Menu

Film The Menu berfokus pada pasangan muda yang melakukan perjalanan ke pulau terpencil untuk berlibur.

Margot (Anya Taylor-Joy) dan Tyler (Nicholas Hoult) berencana berlibur dengan cara yang unik.

Ingin memiliki liburan yang sangat berkesan, Margot dan Tyler memilih berwisata kuliner di restoran yang fancy.

Margot dan Tyler pun tertarik untuk mencicipi restoran eksklusif dan unik.

Cuplikan trailer The Menu - Berikut ini sinopsis film The Menu yang akan segera tayang di Bioskop pada bulan November ini. (YouTube SearchlightPictures)

Baca juga: Sinopsis Film Alex Cross, Aksi Tyler Perry Ungkap Kasus Pembunuhan, Tayang Malam Ini di Trans TV

Berlokasi di pula terpencil, Margot dan Tyler menaiki sebuah kapal bersama rombongan lainnya yang akan mendatangi restroran yang sama.