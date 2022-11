Jadwal Tayang Drakor Reborn Rich yang Diperankan Song Joong Ki, Lengkap dengan Link Webtoon

TRIBUNNEWS.COM - Drama Korea Reborn Rich akan tayang bulan ini, November 2022.

Dijadwalkan, drama Korea Reborn Rich yang diperankan oleh Sing Joong Ki ini tayang pada 18 November 2022.

Reborn Rich nantinya akan tayang di Viu dan JTBC setiap Sabtu dan Minggu.

Reborn Rich disutradarai oleh Jeong Dae Yun, orang yang sama di balik drama W (Two World), She Was Pretty, dan I Am Not A Robot.

Setidaknya akan ada 16 episode dalam drama Korea Reborn Rich.

Reborn Rich merupakan adaptasi dari web novel yang berjudul The Youngest Son of a Conglomerate dan diterjemahkan dalam Webtoon Indonesia dengan judul Reborn Rich.

Baca juga: 8 Drama Korea Tayang November 2022: The Fabulous, Revenge of Others hingga Reborn Rich

Webtoon The Youngest Son of a Conglomerate merupakan karya dari San Gyung.

Dan dalam versi drama, naskah dibuat Kim Tae Hee.

Drama Reborn Rich ini menceritakan tentang Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki) yang terlahir kembali sebagai anak dari konglomerat, yang telah membunuh dirinya.

Yoon Hyun Woo telah mengabdi menjadi sekretaris manajemen di salah satu unit perusahaan Soonyang.

Kemudian, suatu hari Yoon Hyun Woo dibunuh oleh majikannya.

Reborn Rich. (JTCB via Viu.com)

Baca juga: Selain Drakor, Web Series Jadi Pilihan Menarik Nonton YouTube Saat Liburan

Tak disangka, Yoon Hyun Woo tiba-tiba terbangun kembali menjadi Jin Do Joon, putra bungsu pemilik Soonyang.

Yoon Hyun Woo menjalani kehidupan baru dan memanfaatkan kesempatan sebagai Jin Do Joon untuk balas dendam.

Banyak strategi telah dirancang untuk menjebak mantan bosnya itu, yang saat ini juga sebagai ayahnya.