Singgung soal Perselingkuhan, Melaney Ricardo: Pernah Terpikirkan tapi Tidak Dijalankan

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Melaney Ricardo akui sempat terpikirkan berselingkuh.

Diketahui, rumah tangga Melaney Ricardo dan Tyson Lynch sempat dikabarkan berada di ujung tanduk.

Isu yang berhembus, Melaney Ricardo dan Tyson Lynch sempat tidak tinggal bersama.

Tyson Lynch tinggal di Australia, sedangkan Melaney berada di Indonesia.

Namun, kini Melaney Ricardo dan Tyson Lynch sudah tinggal bareng lagi.

Dikutip pada kanal YouTube Trans TV Official, Melaney Ricardo membahas isu tersebut.

Melaney Ricardo pun mengaku sempat berpikir untuk selingkuh.

Namun itu hanya menjadi khayalan saja, tak sampai dilakukan.

"Pasti orang menikah misalnya 'ih lucu, kumisnya gemes' pasti ada dong."

"Waktu berjauhan sama suami aku kan pernah (terbayang) eh lucu deh ini, segala macem," ucap Melaney Ricardo.

Melaney Ricardo sempat berfikir rumah tangganya dengan Tyson akan berakhir.

"Ya kalau tertarik tapi kan tidak di-following dengan bentuk aksi. Kalau cuma ngelihat kan boleh, tapi kalau misalnya we are following by action, diikuti dengan tindakan itu kan yang bahaya," terang Melaney Ricardo.

"Ya pernah terpikirkan tapi tidak dijalannkan," sambung Melaney Ricardo.

