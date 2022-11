7 Fakta Henry Cavill, Pemeran Sherlock Holmes di Film Enola Holmes 2 yang Tayang di Netflix

TRIBUNNEWS.COM - Inilah fakta Henry Cavill, pemeran Sherlock Holmes dalam film Enola Holmes 2 yang tayang di Netflix mulai 4 November 2022.

Henry Cavill berperan sebagai kakak dari Enola Holmes.

Dalam film Enola Holmes 2, Henry Cavill menjadi bayangan dari Enola (Millie Bobby Brown) yang terjun dalam dunia detektif, dikutip dari ScreenRant.

Sebelum berperan sebagai Sherlock Holmes, Henry Cavill terkenal dengan perannya sebagai Superman.

Henry Cavill juga hampir terpilih memerankan Edward Cullen dalam film Twillight.

1. Hampir memerankan Edward Cullen

Henry Cavill pernah dua kali kalah dari Robert Pattinson saat memperebutkan sebuah peran.

Ia kalah dari Robert Pattinson yang terpilih sebagai Edward Cullen dalam film Twilight.

Namun, Henry Cavill mengaku tidak mengetahui dirinya sedang menjadi pertimbangan dengan Robert Pattinson untuk peran Edward Cullen.

Ia mengatakan tidak memiliki perasaan buruk tentang Robert karena ia berhasil menjadi Edward Cullen.

Sebelumnya, ia juga pernah bersaing dengan Robert Pattinson untuk mendapatkan peran sebagai Cedric Degory dalam film Harry Potter and Goblet of Fire, dikutip dari The Sun Daily.

Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 (imdb.com)

2. Gagal menjadi James Bond

Henry Cavill merupakan aktor Hollywood terkenal.

Namun, ia sering kalah ketika memperebutkan beberapa peran penting.