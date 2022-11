Lirik Lagu My Mind & Me - Selena Gomez: My Mind and Me We Don't Get Along Sometimes and It

Berikut lirik lagu My Mind & Me oleh Selena Gomez dalam artikel ini, lirik my mind and me we don't get along sometimes and it.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu My Mind & Me dalam artikel berikut ini.

Petikan liriknya yakni 'My mind and me we don't get along sometimes and it'.

Lagu berjudul My Mind & Me dirilis pada 4 November 2022 dan dinyanyikan oleh Selena Gomez.

Lirik Lagu My Mind & Me - Selena Gomez

Wanna hear a part to my story?

I tried to hide in the glory

And sweep it under the table

So you would never know

Sometimes I feel like an accident

People look when they're passing it

Never check on the passenger

They just want the free show

Yeah, I'm constantly

Tryna fight something that my eyes can't see