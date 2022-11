Chord Gitar Waktu yang Dinanti - Ungu: Ketika Bunga Tak Bermekar Lagi

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Waktu yang Dinanti dari grub band, Ungu.

Lagu Waktu yang Dinanti termuat dalam album keempat Ungu yang bertajuk Untukmu Selamanya.

Album ini dirilis pada tahun 2007, silam.

Waktu yang Dinanti - Ungu

[Intro:]

E C# F#m B E B



[Verse I:]

E

Cinta yang tulus dalam hatiku

E C#m

Membuang semua hasrat dan mimpiku

F#m B

Tuk bisa menyatakan sayang

F#m B

Tuk bisa mengungkapkan semua

E B

Pada dirimu.. haa..

.

E

Tak mungkin bagi ku tuk memilikimu

E C#m

Segala rasa yang pasti tak mungkin

F#m B

Tuk bisa kau terima semua

F#m B

Tuk bisa ku nyatakan rasa

E

Ku cinta kamu..

.

[Reff:]

A

Ketika bunga tak bermekar lagi

G#m C#

Dan dunia tak mungkin berputar lagi

F#m Am

Saat cinta telah membakar hati ini

E C#

Kau kan tau betapa aku mencintaimu

F#m Am

Betapa aku menginginkan kamu

.

[Verse II:]

E

Tak mungkin bagi ku tuk memilikimu

E C#m

Segala rasa yang pasti tak mungkin

F#m B

Tuk bisa kau terima semua

F#m B

Tuk bisa ku nyatakan rasa

E

Ku cinta kamu..

.

[Reff:]

A

Ketika bunga tak bermekar lagi

G#m C#

Dan dunia tak mungkin berputar lagi

F#m Am

Saat cinta telah membakar hati ini

E C#

Kau kan tau betapa aku mencintaimu

F#m Am

Betapa aku menginginkan kamu

.

[Interlude:]

A E C#m F#m Am E

.

[Reff:]

A

Ketika bunga tak bermekar lagi

G#m C#

Dan dunia tak mungkin berputar lagi

F#m Am

Saat cinta telah membakar hati ini

E C#

Kau kan tau betapa aku mencintaimu

F#m Am

Betapa aku menginginkan kamu

.

[Outro:]

E C# F#m Am

Baca juga: Chord Gitar Lagu Dengarkan Curhatku - Vierra: Jujurlah Padaku Jujurlah Padaku

Baca juga: Chord Gitar Ajari Aku Cara Mencintaimu - Jamrud: Bukan Ku Tak Mau Mengucap Segala Kelebihanmu