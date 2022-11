Spoiler Drama Korea May I Help You Episode 9, Baek Dong Joo dan Butler Kim Hadapi Perselisihan

Poster Drama Korea May I Help You (Kiri), Spoiler Episode 9 (Kanan)

TRIBUNNEWS.COM - Berikut spoiler drama Korea May I Help You Episode 9.

Drama Korea May I Help You terdiri dari 16 episode.

Setiap episodenya, drama Korea May I Help You berdurasi 70 menit.

Disutradarai oleh Shim So Yeon, drama Korea May I Help You dibintangi oleh sederet artis yaitu Lee Hye Ri, Lee Jun Young dan Song Deok Ho.

Drama Korea May I Help You tayang setiap Rabu dan Kamis di Prime Video.

Sementara itu, drama Korea May I Help You episode 9 akan tayang pada Rabu (9/10/2022), besok.

Spoiler Drama Korea May I Help You Episode 9

Pada episode 8, Baek Dong Joo tampak sedang berbicara dengan hantu Seo Gang (Hong Na Hyun).

Seo Gang meninggal saat ia hamil.

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Seo Gang untuk menceritakan kisahnya.

Seo Gang berharap Baek Dong Jo akan memenuhi keinginan terakhirnya, dikutip dari Soompi.

Seo Gang bercerita bahwa ada seorang anak perempuan dan laki-laki yang tumbuh bersama di kamar bayi.

Keduanya tampak memiliki hubungan dekat layaknya saudara.

Namun tidak sampai di situ, hubungan keduanya berubah menjadi kekasih.