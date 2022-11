Mata Ferdy Sambo Tampak Sayu dan Lelah, Si Sulung Trisha Eungelica Membesarkan Hatinya

TRIBUNNEWS.COM - Trisha Eungelica, putri sulung Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, kembali aktif di media sosial.

Pada postingan teranyarnya di Instagram Trisha mengungah foto dirinya bersama sang ayah Ferdy Sambo.

Ayah dan anak itu foto bersama. Mereka sama-sama mengenakan masker warna hitam.

Trisha menyandarkan kepalanya di bahu sang ayah.

Trisha Eungelica Ardyadana unggah foto berdua dengan sang ayah, Ferdy Sambo di akun Instagramnya, Rabu (9/11/2022). (Tangkap layar akun Instagram @trishaeas)

Mata ferdy Sambo sendiri tampak sayu dan lelah. Mungkin ada hubungannya dengan proses hukum kasus dugaan pembunuhan Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J yang menjeratnya sebagai terdakwa.

"221108 - my hero, forever and always," demikian tulis Trisha sebagai keterangan.

Tak dijelaskan maksud angka 221108. Kemungkinan sebagai keterangan waktu pertemuan mereka.

Pada keterangan tersebut, Trisha seolah ingin menyampaikan ke publik bahwa dirinya tetap mencintai sang ayah, meski terjerat kasus pembunuhan Brigadir J hingga jadi sasaran hujatan netizen.

Postingan Trisha menuai banyak komentar. Tak sedikit yang memberi dukungan kepadanya.

@inaba.s20, "Semangat kak Trisha,Jbu Always."

@alyafazrianti, "Semangat ya trisha semua pasti berlalu, aku yakin hal yg indah bakal datang buat keluarga km, semoga km datia brata sukses ya."

@selamnk7, "Yg tabah tris."

@dewmedia_meiko, "Samangat triss."

Tak hanya itu , Trisha dalam konten TikToknya juga memperlihatkan kesehariannya yang masih berjalan dengan normal.