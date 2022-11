Chord Gitar Percaya Padaku - Ungu: Berikan Cintamu Juga Sayangmu, Percaya Padaku Ku ‘kan Menjagamu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Percaya Padaku yang dipopulerkan oleh grub band, Ungu.

Lagu Percaya Padaku dirilis pada tahun 2010, silam.

Lagu ini termuat dalam album keenam Ungu yang bertajuk 1000 Kisah Satu Hati.

Percaya Padaku - Ungu

INTRO

C G Am F C

C G

Aku tak tahu apa yg kurasakan

Am

Dalam hatiku saat pertama kali

F

Lihat dirimu melihatmu

C G

seluruh tubuhku terpaku dan membisu

Am

Detak jantungku berdebar tak menentu

F

Sepertinya aku tak ingin berlalu

C

Berikan cintamu juga sayangmu

G

Percaya padaku ku ‘kan menjagamu

Am F

Hingga akhir waktu menjemputku

C

Kuberikan cintaku juga sayangku

G

Percaya padaku ku ‘kan menjagamu

Am F

Hingga akhir waktu menjemputku

C G

Saat kutau kau akan pergi jauh

Am

Ijinkan aku tuk s'lalu menantimu

F

Untuk katakan kuingin dirimu

C G

Agar kau tahu betapa kuterlalu

Am

Mencintaimu aku akan menunggu

F

Hingga dirimu kembali untukku

C

Berikan cintamu juga sayangmu

G

Percaya padaku ku ‘kan menjagamu

Am F

Hingga akhir waktu menjemputku

C

Kuberikan cintaku juga sayangku

G

Percaya padaku ku ‘kan menjagamu

Am F

Hingga akhir waktu menjemputku

C G

Tolonglah aku bagaimana diriku

Am

Ungkapkan itu rasa yg membelenggu

F

Dalam hatiku kucinta padamu

(Tribunnews.com)