Pinkan Mambo Ungkap Pria G yang Jadi Simpanannya, Gilang Dirga hingga Vicky Prasetyo Ikut Terseret

TRIBUNNEWS.COM - Pinkan Mambo mengungkap sosok di balik pria berinisial G.

Sebelumnya, Pinkan Mambo dikabarkan menjadi simpanan pria berinisial G yang merupakan teman dari Raffi Ahmad.

Namun, Pinkan Mambo mengaku bahwa bukan dirinya yang menjadi simpanan pria tersebut.

Melainkan sebaliknya, pria berinisial G itu yang menjadi simpanan Pinkan Mambo.

Bahkan, warganet sempat menduga sosok yang dimaksud adalah Gading Marten.

Dikutip dari YouTube TRANS7 Official Senin (14/11/2022), Pinkan Mambo memberikan penjelasan.

"Tiba-tiba muncul sosok G, jadi orang ketiga, G itu siapa?"

"Ada orang ngomong G jangan-jangan Gading Marten? Ya enggak lah," terang Irfan Hakim sebagai host.

"Gading enggak, (pria itu) temennya Raffi," jawab Pinkan Mambo.

Irfan Hakim kemudian menebak sosok tersebut adalah Gilang Dirga.

Tak memberikan penjelasan secara gamblang, jawaban Pinkan justru membuat masyarakat semakin penasaran.

"Gilang Dirga?" tebak Irfan.

"Maybe yes, maybe no," jawab Pinkan.

Raffi Ahmad yang juga sebagai host pun mencoba mencari tahu lebih dalam sosok pria yang dimaksud Pinkan.