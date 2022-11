Terjemahan dan Lirik Lagu Take Me Home, Country Roads - John Denver

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu Take Me Home, Country Roads yang dipopulerkan oleh John Denver.

Lagu Take Me Home, Country Roads termasuk dalam album bertajuk Poems, Prayers & Promises yang rilis pada tahun 1971.

Salah satu penggalan lagu Take Me Home, Country Roads adalah "Country Roads, take me home, to the place I belong"

Tembang lawas Take Me Home, Country Roads ini, menceritakan seseorang yang rindu kampung halamannya di Virginia Barat, Amerika Serikat bagian Timur.

John Denver merupakan penyanyi lawas asal Amerika yang telah tutup usia pada 12 Oktober 1997.

Lagu Take Me Home, Country Roads ini salah satu lagu populer pada masanya, yaitu tahun 70-an.

Simak terjemahan dan lirik lagu Take Me Home, Country Roads yang dipopulerkan oleh John Denver

Lirik Lagu Take Me Home, Country Roads - John Denver

Almost heaven, West Virginia

Bak surga, Virginia Barat

Blue Ridge Mountains

Barisan biru gunung-gunung

Shenandoah River -

Sungai Shenandoah

Life is old there

Kehidupan tlah tua di sana

Older than the trees

Lebih tua dari pepohonan

Younger than the mountains

Lebih muda dari pegunungan

Growin’ like a breeze

Tumbuh bak hembusan angin

Country Roads, take me home

Jalan-jalan pedesaan, bawa aku pulang

To the place I belong

Ke tempat asalku

West Virginia, Mountain momma

Virginia Barat, Mountain Mamma

Take me home, country roads

Bawa aku pulang, wahai jalan-jalan pedesaan

All my memories gathered ‘round her

Semua kenanganku terkumpul di sekelilingnya

Miner’s lady, stranger to blue water

Wanita penggali, orang asing dengan air biru

Dark and dusty, painted on the sky

Hitam dan berdebu, terlukis di langit

Misty taste of moonshine

Nuansa sinar bulan berkabut

Teardrops in my eye

Tetes air mata di pipiku

Almost heaven, West Virginia

Bak surga, Virginia Barat

Blue Ridge Mountains

Barisan biru gunung-gunung

Shenandoah River -

Sungai Shenandoah

Life is old there

Kehidupan tlah tua di sana

Older than the trees

Lebih tua dari pepohonan

Younger than the mountains

Lebih muda dari pegunungan

Growin’ like a breeze

Tumbuh bak hembusan angin

I hear her voice

Kudengar suaranya

In the mornin’ hour she calls me

Di pagi hari, dia memanggilku

The radio reminds me of my home far away

Radio ingatkanku akan rumahku yang jauh di sana

And drivin’ down the road I get a feelin’

Dan saat berkendara susuri jalan, kudapatkan perasaan

That I should have been home yesterday, yesterday

Bahwa aku harusnya aku tlah sampai rumah kemarin, kemarin

Almost heaven, West Virginia

Bak surga, Virginia Barat

Blue Ridge Mountains

Barisan biru gunung-gunung

Shenandoah River -

Sungai Shenandoah

Life is old there

Kehidupan tlah tua di sana

Older than the trees

Lebih tua dari pepohonan

Younger than the mountains

Lebih muda dari pegunungan

Growin’ like a breeze

Tumbuh bak hembusan angin

Almost heaven, West Virginia

Bak surga, Virginia Barat

Blue Ridge Mountains

Barisan biru gunung-gunung

Shenandoah River -

Sungai Shenandoah

Life is old there

Kehidupan tlah tua di sana

Older than the trees

Lebih tua dari pepohonan

Younger than the mountains

Lebih muda dari pegunungan

Growin’ like a breeze

Tumbuh bak hembusan angin

Take me home, now country roads

Bawa aku pulang, sekarang juga wahai jalan-jalan pedesaan

Take me home, now country roads

Bawa aku pulang, sekarang juga wahai jalan-jalan pedesaan

