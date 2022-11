Chord Gitar Tak Pernah Cukup - Stevan Pasaribu, Lengkap dengan Lirik Lagunya

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Tak Pernah Cukup.

Lagu berjudul 'Tak Pernah Cukup', dinyanyikan oleh Stevan Pasaribu.

Lagu 'Tak Pernah Cukup' dirilis pertama kali pada 9 November 2022.

Sejak dirilis hingga saat ini (16/11/2022) video klipnya sudah ditonton hingga lebih dari 128 ribu kali penonton di YouTube.

Lirik lagu 'Tak Pernah Cukup' menceritakan tentang kisah cinta sepasang kekasih yang tak sejalan.

Dari makna liriknya, diketahui bahwa lagu ini berkisah tentang seorang yang merasa kekasihnya selalu merasa tak cukup.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Tak Pernah Cukup - Stevan Pasaribu:

Verse 1



F C F C

saat kau sendiri, menangis

F C

Fsaat kau terluka

Am C F

hanya aku yang disana



Verse 2



F C F C

coba tuk menahan, egoku

F C

mengalah kurasakan

Am C F

berharap kau kan mengerti



Pre Reff



F

habis semua

Em

pengorbananku

F G

tak sanggup ku bertahan



Reff



C G

tlah ku beri semua cintaku

C G

tapi kau tak merasa cukup

F

cukup untukku

C

cukup untukmu

Dm G

cukup untuk kita berdua saGyang



C G

mungkin Cini semua salahku

C G

yang terlalu mencintaimu

F

cukup begini

C

cukuplah sudah

Dm G

cukup semua rasa yang tlah kuberi



Interlude



C F C G



Pre Reff



F

habis semua

Em

pengorbananku

F G

tak sanggup ku bertahan



Reff



C G

tlah ku beri semua cintaku

C G

tapi kau tak merasa cukup

F

cukup untukku

C

cukup untukmu

Dm G

cukup untuk kita berdua sayang



G G#m

Gmungkin ini semua salahku

Am G

yang terlalu mencintaimu

F

cukup begini

C

cukuplah sudah

Dm G C

cukup semua rasa yang tlah kuberi, cinta



