Lirik dan Terjemahan Lagu Left and Right - Charlie Puth feat Jungkook BTS: I Can Feel You Over Here

Jungkook BTS - Charlie Puth berduet lagu Left and Right, simak lirik dan terjemahannya.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu berjudul Left and Right oleh Charlie Puth berduet dengan Jungkook BTS.

Dirilis pertama kali pada 24 Juni 2022, Video klip lagu Left and Right tayang di YouTube Charlie Puth.

Hingga kini klip tersebut telah ditonton lebih dari 257 juta kali.

Simak lirik dan terjemahan lagu Left and Right dari Charlie Puth feat Jungkook BTS.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Once - Pamungkas: You Called me Baby

[Chorus: Charlie Puth, Jungkook]

Memories follow me left and right

Memori mengikuti di kiri dan kanan

I can feel you over here

Aku bisa merasakanmu di sini

I can feel you over here

Aku bisa merasakanmu di sini

You take up every corner of my mind

Kau mengambil setiap sudut di pikiranku

(What ya gon' do now?)

Apa yang akan kau lakukan sekarang?

[Verse 1: Charlie Puth]

Ever since the-the day you-you ran away

Sejak hari pertama kau pergi

(No, I don’t know how)

Tidak, aku tidak tahu bagaimana

How to erase your body from out my brain?

Bagaimana cara menghapus tubuhmu dari otakku?

(What ya gon' do now?)

Apa yang akan kau lakukan sekarang?

Maybe I should just focus on me instead

Mungkin aku harus fokus pada diri sendiri