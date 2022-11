Lirik dan Terjemahan Lagu Somewhere Only We Know - Keane: Oh, Simple Thing, Where Have You Gone?

Keane - Berikut lirik dan terjemahan lagu Somewhere Only We Know yang dipopulerkan oleh Keane.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Somewhere Only We Know dalam artikel ini.

Somewhere Only We Know merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Keane.

Petikan lirik lagu Somewhere Only We Know yang terkenal yakni, 'Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on'.

Lagu Somewhere Only We Know dirilis pada 9 Oktober 2009.

Hingga kini, Rabu (23/11/2022), musik video Somewhere Only We Know telah disaksikan lebih dari 399 juta kali di YouTube.

Lirik dan Terjemahan Lagu Somewhere Only We Know - Keane

I walked across an empty land

Aku berjalan melintasi tanah kosong

I knew the pathway like the back of my hand

Saya tahu jalannya seperti punggung tangan saya

I felt the earth beneath my feet

Aku merasakan bumi di bawah kakiku

Sat by the river, and it made me complete

Duduk di tepi sungai, dan itu membuatku lengkap

Oh, simple thing, where have you gone?

Oh, hal sederhana, kemana kamu pergi?

I'm getting old and I need something to rely on

Aku semakin tua dan aku butuh sesuatu untuk diandalkan

So tell me when you're gonna let me in

Jadi, beri tahu saya kapan Anda akan membiarkan saya masuk

I'm getting tired and I need somewhere to begin

Saya mulai lelah dan saya perlu tempat untuk memulai