Terjemahan dan Lirik Lagu Moral Of The Story - Ashe: Some Mistakes Get Made That’s Alright

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu Moral Of The Story yang dipopulerkan oleh Ashe.

Lagu Moral Of The Story - Ashe rilis pada tahun 2019.

Populer kembali, lagu Moral Of The Story - Ashe sering digunakan jadi backsound konten di sosial media.

Salah satu penggalan lagu Moral Of The Story - Ashe adalah 'Some mistakes get made that’s alright, that’s okay'

Lagu Moral Of The Story - Ashe mengisahkan seseorang yang gagal tapi harus tenang dan mengambil pelajaran dari kesalahan.

Simak terjemahan dan lirik lagu Moral Of The Story - Ashe.

Lagu Moral Of The Story - Ashe dan terjemahan

So I never really knew you

Jadi aku tidak pernah benar-benar mengenalmu

God I really tried to

Demi Tuhan, aku sudah mencoba melakukan itu

Blindsided, addicted

Terbutakan, ketagihan

Thought we could really do this

Aku pikir kita bisa melakukan ini

But really I was foolish

Tapi aku memang benar-benar bodoh

Hindsight it’s obvious

Padahal tampak jelas di depan mata

Talking with my lawyer

Berbicara dengan pengacaraku

She said where’d you find this guy

Dia bertanya, kamu nemu di mana cowok ini

I said young people fall in love

Aku bilang, yah namanya juga anak muda jatuh cinta

With the wrong people sometimes

dengan orang yang salah terkadang

Some mistakes get made

Beberapa kesalahan dilakukan

That’s alright, that’s okay

Nggak apa-apa, nggak masalah

You can think that you’re in love

Kamu bisa berpikir kalau kamu sedang jatuh cinta

When you’re really just in pain

Padahal kamu hanya menyakiti diri sendiri

Some mistakes get made

Beberapa kesalahan dilakukan

That’s alright, that’s okay

Nggak apa-apa, nggak masalah

In the end it’s better for me

Pada akhirnya ini akan lebih baik bagiku

That’s the moral of the story babe

Itu hikmah yang bisa diambil, sayang

It’s funny how a memory

Terkadang lucu bagaimana kenangan

Turns into a bad dream

Berubah menjadi mimpi buruk

When running wild turns volatile

Ketika bertindak tanpa berpikir berakhir buruk

Remember how we painted our house

Ingat, nggak saat kita mengecat rumah kita

Just like my grandparents did

Sama seperti yang kakek-nenek kita lakukan

So romantic but we fought the whole time

Romantis banget tapi kita bertengkar sepanjang melakukannya

Should have seen the signs yeah

Seharusnya aku sudah bisa melihat tanda-tanda itu

Talking with my mother

Berbicara dengan ibuku

She said where’d you find this guy

Beliau berkata, kamu nemu cowok ini di mana sij

Said some people fall in love

Aku jawab, terkadang beberapa orang jatuh cinta

With the wrong people sometimes

dengan orang yang salah kadang-kadang

Some mistakes get made

Beberapa kesalahan dilakukan

That’s alright, that’s okay

Nggak apa-apa, nggak masalah

You can think that you’re in love

Kamu bisa berpikir kalau kamu sedang jatuh cinta

When you’re really just in pain

Padahal kamu hanya menyakiti diri sendiri

Some mistakes get made

Beberapa kesalahan dilakukan

That’s alright, that’s okay

Nggak apa-apa, nggak masalah

In the end it’s better for me

Pada akhirnya ini akan lebih baik bagiku

That’s the moral of the story babe

Itu hikmah yang bisa diambil, sayang

They say it’s better to have loved and lost

Mereka bilang lebih baik mencinta dan akhirnya kehilangan

Than never to have loved at all

Dibandingkan tidak pernah mencinta sama sekali

That could be a load of shit

Itu bisa saja hanya sekedar omong kosong

But I just need to tell you all

Tapi aku hanya ingin mengatakan kepada kalian semua

Some mistakes get made

Beberapa kesalahan dilakukan

That’s alright, that’s okay

Nggak apa-apa, nggak masalah

You can think that you’re in love

Kamu bisa berpikir kalau kamu sedang jatuh cinta

When you’re really just in pain

Padahal kamu hanya menyakiti diri sendiri

Some mistakes get made

Beberapa kesalahan dilakukan

That’s alright, that’s okay

Nggak apa-apa, nggak masalah

In the end it’s better for me

Pada akhirnya ini akan lebih baik bagiku

That’s the moral of the story

Itu hikmah yang bisa diambil

Some mistakes get made

Beberapa kesalahan dilakukan

That’s alright, that’s okay

Nggak apa-apa, nggak masalah

You can think that you’re in love

Kamu bisa berpikir kalau kamu sedang jatuh cinta

When you’re really just in pain

Padahal kamu hanya menyakiti diri sendiri

Some mistakes get made

Beberapa kesalahan dilakukan

That’s alright, that’s okay

Nggak apa-apa, nggak masalah

In the end it’s better for me

Pada akhirnya ini akan lebih baik bagiku

That’s the moral of the story babe

Itu hikmah yang bisa diambil, sayang

