Lirik dan Terjemahan Lagu Broken - Anson Seabra: And Am I Human?

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Broken.

Lagu Broken ini dinyanyikan oleh Anson Seabra.

Anson Seabra telah merilis lagu Broken pada 9 Agustus 2019 lalu.

Diketahui Anson Seabra rela meninggalkan kariernya sebagai IT Engineer dan memilih menjadi penyanyi.

Inilah lirik dan terjemahan lagu Broken yang dibawakan Anson Seabra:

If you see the boy I used to be

(Jika kau melihat anak laki-laki yaitu diriku yang dulu)

Could you tell him that I'd like to find him?

(Bisakah kau memberitahunya bahwa aku ingin menemukannya?)

And if you see the shell that's left of me

(Dan jika kau melihat cangkang yang tersisa dari diriku)

Could you spare him a little kindness?

(Bisakah kau memberikan sedikit kebaikan padanya?)

Bridge

Cause I've been high and I've been low,

(Karena aku pernah tinggi dan aku pernah terpuruk)

I've spent a thousand nights alone

(Aku sudah menghabiskan ribuan malam sendiri)

Tryna hold on tight

(Mencoba memegangnya erat)

And feelings come but they won't go

(Dan perasaan itu datang tapi mereka tidak mau pergi)

Please won't someone take me home

(Kumohon tidak adakah yang menjemputku pulang)