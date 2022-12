Sebagian Hasil Penjualan Tiket Fan Meeting Ji Chang Wook Bakal Donasikan untuk Korban Gempa Cianjur

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Korea Selatan, Ji Chang Wook bakal menggelar fan meeting pertamanya di Indonesia pada Sabtu (3/12/2022).

Acara bertajuk Ji Chang Wook Fan Meeting Indonesia Reach You In Jakarta berlangsung di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan.

Mengutip Kompas.com, Ji Chang Wook bakal mendonasikan sebgaian penjualan tiket fan meeting untuk korban bencana Cianjur, Jawa Barat.

Ji Chang Wook mengetahui terjadinya bencana gempa bumi di Cianjur dari berita yang dia baca.

"Mecimapro bersama Glorious Entertainment dan aktor Ji Chang Wook memutuskan menyumbang sebagian dari hasil acara 2022 Ji Chang Wook Fan Meeting Indonesia Reach You In Jakarta kepada korban gempa Cianjur," kata pembawa acara dalam pers conference Fan Meeting Reach You in Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Bintang drama Korea The K2 itu berharap uluran tangannya mampu mempercepat pemulihan para korban gempa Cianjur.

Baca juga: Fakta Menarik Ji Chang Wook: Mantan Pemain Teater Musikal dan Bisa Berbahasa Mandarin

"Semoga semua korban bisa cepat pulih dan saya memutuskan untuk menyumbangkan sebagian pendapatan dari fan meeting," kata Ji Chang Wook.

Ternyata ini bukan kali pertama Ji Chang Wook menginjakkan kaki ke Indonesia.

Sebelumnya, Ji Chang Wook pernah mengunjungi Pulau Dewata untuk urusan pekerjaan.

Kini, Ji Chang Wook kembali mengungkap keinginannya untuk bisa berwisata ke Bali.

"Dulu pernah ada photoshoot di Bali, pengin ke Bali lagi."

"Kalau dulu untuk pekerjaan, ke depannya ingin liburan," papar Ji Chang Wook.

Aktor Ji Chang Wook.

Ji Chang Wook berharap, kedatangannya ke Indonesia bisa bersenang-senang dengan para penggemar.

Pria 35 tahun mengungkap salah satu keinginannya di Indonesia sudah terwujud, yakni mencicipi nasi goreng.