Dijuluki Duta Bewan, Ivan LAF Buat Konten By One Gaming di 4 Negara

Ivan LAF yang merupakan salah satu konten kreator di TikTok menjadi pelopor konten by one gaming publik pertama di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seiring dengan kepopuleran platform media sosial TikTok, membuat banyak konten kreator semakin berlomba untuk berkreasi dalam membuat konten.

Berbagai fitur dan konten-konten yang ada di TikTok membuat banyak pengguna betah untuk menonton TikTok di sela-sela kesibukan aktivitas sehari-hari.

Di TikTok banyak konten menarik yang gampang menjadi trending dan ditonton banyak orang, diantaranya adalah konten tutorial, Shopee Haul, tips dan trik, prank, konten DIY, edukasi, humor, dance challenge, kuliner, podcast hingga challenge by one di publik.

Banyak kaum milenial yang memanfaatkan peluang trending di TikTok ini untuk berkreasi dengan berbagai ide konten tersebut.

Dengan ide konten yang menarik, selain bisa mendatangkan cuan juga akan bisa meningkatkan jumlah viewers dan followers di TikTok apabila konten menjadi trending.

Konten yang saat ini sedang viral di TikTok adalah konten challenge by one di publik yang banyak dilakukan oleh berbagai kalangan.

Dijuluki Duta Bewan, Ivan LAF yang merupakan salah satu konten kreator di TikTok menjadi pelopor konten by one gaming publik pertama di Indonesia.

Melalui akun TikTok pribadinya yakni @ivanlafofficial, Ivan gemar adu by one gaming di publik dengan banyak orang secara random dengan hadiah uang tunai yang ia tawarkan jika menang.

Tak hanya by one gaming, Ivan LAF juga mengajak orang-orang adu by one suit, by one flip bottle, golf dan masih banyak lagi.

“Sekarang ini sih aku udah ngajakin orang by one banyak hal sih bukan cuma mobile legends doang.. aku by one suit, by one flip bottle, by one golf, apa aja sih aku ajakin publik by one,” kata Ivan dalam keterangannya, Selasa (6/12/2022).

Ivan diketahui memang telah terjun ke dunia esports hingga membuatnya memiliki ide asik untuk adu by one gaming di publik ini.

“Sebelumnya karena aku udah punya basic di dunia esports kurang lebih 3 tahun jadi udah paham banget lah yah dunia mobile legends dan suka banget kan,” lanjutnya.

Sejak Agustus 2022, Ivan LAF telah aktif membuat konten by one hingga di empat negara sekaligus yakni di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.

Ivan juga mengatakan bahwa untuk membuat konten by one ini pada mulanya ia dibantu oleh temannya Iben.

“Untuk ideationnya awalnya aku di bantu banget sama Iben dan kakaknya, jadi gimana kita ngemasin konsep si by one itu sendiri sih, “ jelas Ivan.

Banyak pengalaman lucu yang dialami Ivan LAF selama membuat konten by one, salah satunya adalah dirinya pernah by one dengan anak kecil namun di depan ibu dari anak tersebut secara langsung.

Sekarang ini, akun milik Ivan LAF berhasil meraih followers hingga 581 ribu lebih di TikTok dengan konten-konten by one yang mendapat total likes lebih dari 20 juta kali.