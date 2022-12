7 Alasan Wajib Nonton Film Avatar 2 The Way of Water: Kate Winslet jadi Saingan Baru Neytiri

Trinity Jo-Li Bliss dalam film Avatar 2: The Way of Water - Berikut ini 7 alasan wajib nonton film ini.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini alasan wajib menonton film Avatar 2: The Way of Water.

Film Avatar 2: The Way of Water telah rilis di bioskop Indonesia mulai 14 Desember 2022.

Avatar 2: The Way of Water masih disutradarai oleh James Cameron, yang juga menyutradarai Avatar 1.

Bintang Avatar 1 juga masih mengisi sebagian besar peran di film Avatar 2: The Way of Water.

Simak alasan untuk menonton film Avatar 2: The Way of Water di bawah ini.

1. Plot utama di lautan

Film Avatar 2: The Way of Water mengambil latar cerita di lautan planet Pandora.

Film ini menampilkan sebagian besar adegan di air.

James Cameron menulis sekuel Avatar ini bersama dengan penulis naskah terkenal Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver, dan Shane Salerno.

Plot di film ini akan menghadirkan alien air yang cerdas dan belum pernah ditampilkan.

2. Menyoroti keluarga baru Jake dan Neytiri

Zoe Saldana, Britain Dalton, Jamie Flatters dalam film Avatar 2: The Way of Water (IMDb)

Film ini akan menjadi kisah keluarga Suku Na'vi yang berbasis di air.

James Cameron mengatakan Avatar 2: The Way of Water mengikuti petualangan Jake Sully, Neytiri, dan anak-anak mereka.

Film ini akan menyoroti perjuangan Jake Sully untuk menjaga kebersamaan keluarga mereka.