Pemenang Asia Artist Awards (AAA) 2022: Kim Seon Ho Bawa 4 Piala, Lee Jae Wook Menang Best Actor

TRIBUNNEWS.COM - Asia Artist Awards (AAA) 2022 digelar pada Selasa (13/12/2022) di Noppon Gaishi Hall, Nagoya Jepang.

Kim Seon Ho membawa empat piala, di antaranya yakni Best Choice (Actor), Asia Celebrity (Actor), IdolPlus Popularity Award (Actor), DCM Popularity Award (Actor).

Sementara, Lee Jae Wong memenangkan kategori Best Actor bersama dengan Kim Sejeong, Girl's Generation Kwon Yuri, dan U-KISS's Lee Jun Young.

Sedangkan, Daesang untuk kategori Actor of the Year diraih oleh 2PM's Lee Junho.

Total ada enam Daesang diberikan tahun ini.

Berikut ini daftar pemenang Asia Artist Awards (AAA) 2022, yang dilansir dari Soompi:

Daesang – Actor of the Year: 2PM’s Lee Junho

Daesang – Singer of the Year: SEVENTEEN

Daesang – Song of the Year: IVE (“LOVE DIVE”)

Daesang – Album of the Year: Stray Kids

Daesang – Performance of the Year: NewJeans

Daesang – Stage of the Year: Lim Young Woong

Best Artist (Singer): ITZY, THE BOYZ, THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

Best Artist (Actor): Han So Hee, Park Min Young, Seo In Guk

