TRIBUNNEWS.COM - Suami mendiang Lina Jabaedah, Teddy Pardiyana curiga ada dalang dibalik kasus dugaan penggelapan dana yang dilaporkan Rizky Febian.

Teddy Pardiyana kembali jalani sidang pada Selasa (13/12/2022).

Sidang kali ini beragendakan mendengarkan kesaksian dari saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu pembeli mobil Kijang Innova milik Rizky Febian.

Pasalnya Teddy Pardiyana mengaku tak masal saksi siapa saja yang dihadirkan oleh JPU.

Namun, Saksi tersebut kadang sempat membuat Teddy Pardiyana merasa kebaratan.

Lantaran menurut Teddy Pardiyana saksi yang dihadirkan kadang tidak membahas pokok dakwaan.

Baca juga: Kuasa Hukum Rizky Febian Bantah Tudingan Teddy Pardiyana soal Hutang Lina: Almarhumah Uangnya Banyak

"Kemarin mereka (saksi) ditanyain hakim ,kamu tau gak datang ke sini, malah pembahasannya yang lain, malah yang berhubungan dengan almarhumah yang udah meninggal, harusnya gak dibicarakan," jelas Teddy Pardiyana, dikutip pada kanal YouTube Intens Investigasi, Rabu (14/12/2022).

Lebih lanjut, Teddy Pardiyana menyebut bahwa saksi kadang tak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh hakim.

"Mereka kadang-kadang nggak bisa jawab."

"Jadi saksi kemaren kebanyakan gak tahu. Yang tahunya mereka dipanggil disuruh siapa, suruh Pak Ecep, gitu," ucap Teddy.

Teddy Pardiyana pun menduga ada dalang dibalik kasus dugaan penggelapan dana ini.

Secara blak-blakan Teddy Pardiyana menyebut bahwa Rizky Febian ibarat hanya selongso peluru dalam kasus ini.

"Iky cuma jadi peluru ya. Jadi yang dibelakangnya ada yang nembakin gitu ya. Not the gun behind the gun," tegas Teddy Pardiyana.

Teddy Pardiyana menyebut bahwa saksi kadang tak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh hakim. (YouTube Intens Investigasi)

Baca juga: Sempat Pergoki Ibunya Selingkuh dengan Teddy Pardiyana, Rizky Febian Tak Salahkan Orang Ketiga

Teddy Pardiyana pun mengancam jika kasus ini masih terus berbelit ia akan menyampaikan fakta yang sesungguhnya.

Bahkan Teddy Pardiyana mengaku sudah mengantongi siapa sosok dibalik kasus ini.

"Kita lihat aja, kalau emang udah ribet saya keluarin semuanya lah.

"Nanti kan ditanyain bukti siapa yang ngemonitor atau anak-anak ini giyu ya," terang Teddy Pardiyana.

(Tribunnews.com/Izmi Ulirrosifa)