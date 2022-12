Harga Tiket Konser Westlife Februari 2023 di Bandung dan Cara Belinya Mulai Malam Ini

TRIBUNNEWS.COM - Westlife akan kembali menggelar konser tur dunia bertajuk "The Wild Dreams Tour" di Indonesia.

Konser Westlife tersebut digelar pada 12 Februari 2023 mendatang di Bandung, Jawa Barat.

Mengutip akun Instagram Playlist Live Festival, tiket konser Westlife dijual mulai hari ini, Jumat (16/12/2022) pukul 20.00 WIB.

"Tickets will go on sale Friday, 16 December 2022 - 8 PM, exclusively available at @tiketapasaja" tulis keterangan pada postingan tersebut.

Harga Tiket Konser Westlife di Bandung 2023

1. Early Bird - 2 Days Pass seharga Rp 375.000 (SOLD OUT)

2. Presale - 2 Days Pass seharga Rp 450.000 (SOLD OUT)

3. Normal - 2 Days Pass seharga Rp 750.000 (Masih tersedia)

Cara Beli Tiket Konser Westlife di Bandung 2023

1. Buka halaman situs resmi www.playlistlivefestival.com

2. Scroll hingga muncul bagian halaman informasi tiket, klik "Buy Tickets"

3. Pilih kategori tiket dan masukkan jumlah tiket yang diinginkan, klik "Next"

4. Isi data diri, lalu centang "Check Box", klik "Next"

5. Pilih metode pembayaran yang Anda inginkan, lalu klik "Continue Payment"

6. Lakukan pembayaran sesuai invoice yang dikirimkan melalui email sesuai batas waktu yang diberikan.

7. Jika sudah, selamat! Email tiket Anda sudah terkirim.

Anda bisa melihat e-ticket Anda pada link yang sudah disediakan.

Perlu diperhatikan, jangan sebarkan detail e-ticket Anda kepada siapapun.

Tunjukkan e-ticket Anda saat akan memasuki area konser.

(Tribunnews.com, Widya)