Jaz Hayat Jalani Sesi Pemotretan untuk Single Baru, Usung Konsep Cheerful dan Colorful

Penyanyi Jaz Hayat - Jaz Hayat baru saja merampungkan sesi photoshoot untuk single terbarunya 'TMove On Tutorial' dengan mengusung konsep cheerful alias ceria dengan menyuguhkan 4 look

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaz Hayat baru saja merampungkan sesi photoshoot untuk single terbarunya 'TMove On Tutorial'

Mengusung konsep cheerful alias ceria, Jaz menyuguhkan 4 look. Ia mengaku sangat antusias saat menjalani photoshoot-nya.

Untuk menyesuaikan dengan konsep dan lagunya, Jaz menggunakan pakaian dengan warna-warna cerah, rupanya ini konsep foto yang belum pernah dicobanya.

"Lebih ceria gitu sih sebenernya. Ya, cheerful, colorful juga sih, warna-warna yang aku belum pernah pakai deh sebelumnya,” ujar Jaz di sela-sela photoshoot di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/2022).

Ia menjelaskan beberapa penampilan saat menjalani pemotretan. Semuanya dipilih dengan warna yang terang agar bisa terlihat cheerful.

“Ini (look) yang terakhir, ini kayak astronot gitu. Jadi foto sama balon-balon gitu," terang Jaz.

"Terus yang pertama tadi pakai look-nya, aku juga bawa beberapa baju koleksiku sendiri sih. Ada varsity jacket tapi masih warna-warna biru, purple, terus ada neon juga,” katanya.

Selama ini Jaz menggunakan style yang laki banget, kini ia merasa menjadi cowok kue.

“Pesannya ini ya, tentang-cinta-cintaan lagi tapi lebih kayak mengajak orang untuk, kalau lo udah pisah sama pasangan lo tuh bukan suatu hal yang menyedihkan gitu. Everything happens for a reason, gue selalu percaya itu,” beber Jaz.

Ia juga menyampaikan, jika lagu yang akan rilis nantinya nggak mengajak orang untuk sedih, tapi untuk move on, dengan cara yang menyenangkan.

Di lagu ‘Move On Tutorial’-nya yang akan rilis nanti, ia berharap lagunya bisa diterima oleh banyak orang.

“Aku berharapnya, lagu ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, kayak karya-karyaku sebelumnya,” ungkapnya.