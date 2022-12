Member SHINee dan Penggemar Kenang 5 Tahun Kematian Jonghyun

TRIBUNNEWS.COM - Member SHINee dan penggemar mengenang kematian Jonghyun SHINee melalui unggahan di Instagram, Minggu (18/12/2022).

Jonghyun SHINee meninggal dunia pada 18 Desember 2017 karena diduga mengakhiri hidupnya.

Member SHINee, Key dan Choi Min Ho mengunggah foto Jonghyun di akun Instagram masing-masing.

Keduanya menulis caption untuk mengekspresikan kerinduan mereka pada Jonghyun.

"Miss you my friend (aku merindukanmu teman)" tulis Key di Instagram-nya.

"ACE. BASE. FACE. VOICE. CHASE. thanks. I love you too," tulis Choi Min Ho di Instagram-nya.

Sementara itu member SHINee lainnya, Taemin dan Onew tidak tampak mengunggah foto atau kenangannya dengan Jonghyun.

Selain member SHINee, penggemar SHINee juga turut mengenang kepergian Jonghyun.

Mereka menulis di kolom komentar Choi Min Ho dan Key.

Unggahan Key Shinee untuk mengenang kematian Jonghyun Shinee. Foto ini diunggah pada Minggu (18/12/2022). (IG/bumkeyk)

"I miss him too *sending hugs to SHINee and SHAWOL*(aku juga merindukannya *mengirim pelukan pada SHINee dan SHAWOL)" tulis seorang penggemar di akun Instagram Key SHINee.

"Shinee will always be 5 (SHINee akan selalu berlima)" tulis penggemar SHINee yang tetap menganggap Jonghyun bagian dari SHINee setelah kepergiannya.

"If we do not talk about five members, It is not SHINee. SHINee is always five (kalau kita tidak menganggap ada lima member, ini bukan SHINee. SHINee selalu berlima)" tulis yang lainnya.

Unggahan Choi Min Ho untuk mengenang kematian Jonghyun Shinee, yang diunggah pada Minggu (18/12/2022). (IG/choiminho_1209)

Komentar senada juga membanjiri kolom komentar di unggahan akun Instagram Choi Min Ho.

"We love him and we miss him. it’s 5HINEE Forever (kami mencintainya dan merindukannya. 5SHINEE selamanya)" tulis seorang penggemar.