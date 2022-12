8 Drama Korea Tayang Januari 2023: Ada Brain Cooperation hingga Can We Be Strangers?

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini drama Korea yang akan tayang pada Januari 2023.

Sederet drama Korea terbaru dengan berbagai genre dijadwalkan rilis pada awal tahun 2023, mendatang.

Drama komedi berjudul Brain Cooperation akan hadir di layar kaca pada 2 Januari 2023.

Kemudian, ada Lee Bo Young yang menjadi pemeran utama dalam drama Agency.

Selain itu, ada juga drama yang dibintangi Kang So Ra dan Jang Seung Jo berjudul Can We Be Strangers?, berkisah tentang pasangan yang sudah bercerai dan kembali terhubung.

Drama Korea Tayang Januari 2023

Berikut daftar drama Korea yang tayang pada Januari 2023, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. Brain Cooperation

Drama Korea Brain Cooperation.

Drama Brain Cooperation akan hadir mulai 2 Januari 2023.

Dikutip dari Asianwiki, drama ini tayang setiap Senin dan Selasa di KBS2.

Disutradarai oleh Lee Jin Seo, Brain Cooperation mengusung genre misteri komedi.

Pemeran utama dalam drama Brain Cooperation adalah Jung Yong Hwam Cha Tae Hyun, Kwak Sun Young hingga Ye Ji Won.

Brain Cooperation adalah kisah komedi antara ahli saraf yang serius dan detektif yang disalahpahami saat mereka memecahkan kasus kriminal bersama.

2. Run Into You