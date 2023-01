Sinopsis Film 6 Days, Aksi Penyanderaan Teroris di Kedutaan Iran Tayang Malam Ini di TransTV

TRIBUNNEWS.COM - Sinopsis film 6 Days yang akan tayang di Bioskop TransTV malam ini, Rabu (4/1/2023), pukul 23.45 WIB.

Film 6 Days adalah film bergenre aksi thriller yang pertama kali dirilis pada 25 November 2017.

6 Days merupakan film berdurasi 1 jam 34 menit yang disutradarai oleh Toa Fraser.

Melansir dari laman imdb.com, film 6 Days diperankan oleh beberapa bintang di antaranya Jamie Bell, Abbie Cornish, Mia Blake, dan Ben Turner.

Film 6 Days menceritakan sekelompok pria bersenjata menyerbu Kedutaan Besar Iran di London dan menyandera semua orang di dalamnya.

SAS mengirimkan prajurit terbaik mereka untuk melakukan misi penyelamatan yang berbahaya.

Baca juga: Sinopsis dan Pemain Film Now You See Mee 2 yang Tayang Malam ini pukul 21.45 WIB

Berikut sinopsis dari cerita Film 6 Days yang akan tayang malam nanti.

Sinopsis Film 6 Days

Cerita film ini mengkisahkan tentang kisah penyaderaan yang terjadi pada 30 April 1980 di London.

Enam orang yang tergabung dalam Democratic Revolutionary Front for the Liberation of Arabistan (DRFLA) mengepung gedung Kedutaan Besar Iran dan menyandara 26 orang di dalamnya.

Pasukan khusus Special Air Service (SAS) yang dipimpin oleh Rusty Firmin serta Kepala Inspektur Max Vernon meluncur ke lokasi.

Max selaku pimpinan kepolisian yang bertugas mengatur negosiasi.

Cuplikan adegan dalam Film 6 Days. (laman webiste imdb.com)

Selain SAS juga ada reporter BBC bernama Katie Addie juga hadir dan bertugas meliput kejadian tersebut.

Kehadiran BBC merupakan buah permintaan para teroris agar tuntunannya tersampaikan ke publik.