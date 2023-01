Film Mencuri Raden Saleh Telah Tayang di Netflix, Ini Sinopsis dan Link Nontonnya

TRIBUNNEWS.COM - Film Mencuri Raden Saleh telah tayang di Netflix mulai hari ini, Kamis (5/1/2023).

Sebelumnya, film ini telah ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia pada 25 Agustus 2022, lalu.

Film bergenre drama aksi ini disutradarai oleh Angga Dwi Sasongko dan dibintangi oleh sejumlah aktor/aktris ternama Indonesia, di antaranya Iqbaal Ramadhan, Angga Yunanda, Rachel Amanda, Umay Shahab, Aghniny Haque hingga Ari Irham.

Baca juga: Daftar Film & Serial Terbaru Netflix Pekan Ini: MADOFF, Mencuri Raden Saleh dan The Pale Blue Eye

Film Mencuri Raden Saleh menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang berencana mencuri sebuah lukisan bersejarah.

Link Nonton Film Mencuri Raden Saleh di Netflix >>> Klik di Sini

Sebelum menontonnya, simak sinopsis dan daftar pemain film Mencuri Raden Saleh yang dirangkum dari IMDb.

Sinopsis Film Mencuri Raden Saleh

Piko (the Forger), mahasiswa seni rupa yang mencari uang dengan memalsukan lukisan untuk membebaskan sang ayah dari penjara tiba-tiba mendapat tawaran mencuri karya maestro Raden Saleh yang dijaga ketat di Istana Negara.

Sesuai rencana, Piko membentuk tim yang beranggotakan Ucup (the Hacker), Sarah (the Brute) , Gofar (the Handyman), Tuktuk (the Driver), dan Fella (the Negotiator).

Masing-masing mengincar uang yang ditawarkan sebagai imbalan dari pencurian tersebut.

Diketahui, lukisan bersejarah yang akan mereka curi ini bernilai Rp 3 miliar.

Rencana mereka dihadapkan dengan begitu banyak rintangan yang berpeluang merenggut hal-hal berharga yang dimiliki; seperti hubungan percintaan, persahabatan, hingga keluarga mereka.

Di tengah upaya melancarkan misi pencurian penuh risiko tersebut, mereka tidak tahu bahwa ada ancaman besar di balik pencurian lukisan tersebut.

Lantas, bagaimana kelanjutan kisah mereka? Saksikan film Mencuri Raden Saleh di Netflix.

Baca juga: Sinopsis Film Pelé Tayang di Netflix, Kisah Hidup Legenda Sepak Bola Peraih Tiga Gelar Piala Dunia