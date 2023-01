Chord Gitar Enggan - Steven & Coconut Treez Dimainkan dari Kunci G

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Enggan - Steven & Coconut Treez.

Chord gitar lagu Enggan dimainkan dari kunci G.

Chord Gitar Enggan - Steven & Coconut Treez

G

Bukan ku Enggan,

Am

Pikirkan masa depan,

G

Dan juga bukan ku

Am

Tak berangan angan...

G

Tapi ku Enggan,

Am

Hidupku jadi beban,

G

Terkekang aturan

Am

Yang menyesakkan...

[Musik] G Am G Am G Am G

[*]

G

Kupercayakan semua

C

Yang tlah kujalani

G

Dan yang akan terjadi

C

Pada yang menggariskan

G

Jadi yang kuinginkan yang kulakukan

C

Yang aku dapatkan

G

Mengalir sewajarnya

C

Nikmati saja

Kembali ke Reff

G Am G

Jangan dipikirkan..

Am

Oo ya.. dibawa santai..

[Musik] G Am G Am [2x]

Kembali ke : [*], Reff

[Musik] G Am G Am [2x]

C Bm

Mengalir saja,

Am

Nikmati saja, yang aku rasa

C Bm

Mengalir saja,

Am

Nikmati saja, ya ku terima

[Overtone]

A

Bukan ku Enggan,

Bm

Pikirkan masa depan,

A

Dan juga bukan ku

Bm

Tak berangan angan...

A

Tapi ku Enggan,

Bm

Hidupku jadi beban,

A

Terkekang aturan

Bm

Yang menyesakkan...

[Outro] A Bm A Bm [2x] A

