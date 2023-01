Profil Choi Jung Won, Mantan Member UN yang Dituduh Selingkuh dengan Istri Orang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini profil Choi Jung Won, aktor Korea Selatan yang dituduh menjadi selingkuhan istri orang.

Pada Senin (9/1/2023), YouTuber Lee Jin Ho mengunggah video yang menampilkan kisah B, informan yang menuduh istrinya selingkuh dengan Choi Jung Won.

Namun, Choi Jung Won membantah tuduhan tersebut.

Choi Jung Won sebelumnya adalah mantan anggota UN (United N-generation), sebuah grup musik di bawah naungan NH Media.

UN beranggotakan Choi Jung Won dan Kim Jeong Hoon.

Choi Jung Won adalah aktor dan penyanyi Korea Selatan.

Ia lahir pada 1 Mei 1981 di Seoul, Korea Selatan.

Choi Jung Won memulai debutnya di industri hiburan pada tahun 2000, sebagai anggota duo K-pop, UN.

Mereka merilis 5 album dari tahun 2000 hingga 2005.

"For a Lifetime", single dari album pertama mereka, menjadi hit signifikan pertama UN.

Setelah grup tersebut dibubarkan pada tahun 2005, ia mengalihkan perhatiannya ke dunia akting.

Choi Jung Won mengambil peran pertamanya dalam sebuah drama televisi pada tahun yang sama.

Sejak itu, Choi Jung Won tampil di berbagai film dan drama televisi, termasuk "My Secret Hotel" (2014), "Borg Mom" ​​(2017), "Jang Geum, Oh My Grandma" (2018), dan "The Name" (2020), dikutip dari Viki.

Kekayaan bersih Choi Jung Won pada tahun 2022 berada di kisaran $1 Juta - $5 Juta, dikutip dari Celeb Sage Wiki.

