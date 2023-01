Chord Gitar Saat Ku Jauh - Kotak: Aku Pun Mengerti, Dirimu Menanti

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Saat Ku Jauh yang dipopulerkan oleh grup musik rock, Kotak.

Lagu Saat Ku Jauh dirilis pada tahun 2005, silam.

Saat Ku Jauh - Kotak

[intro] G D C 2x

G C G C

Di sanalah, ada bintang bersayap,

G D C

melihat dengan sinarnya

G C G C

Dua insan, sedang dilanda rindu,

G D C

nyanyikan lagu cinta

Em C G D

Ada hati yang tak pernah lelah,

Em C G D

walau tak dapat berada di dekatmu

[Reff:]

G D C

Aku pun mengerti, dirimu menanti

G D C

Sentuhan belaiku, dahaga cintamu

G D

Aku pun berharap, rindu ini,

F C

bukan sebatas kata-kata,

Dm

Untuk menggantikan,

C

diriku di saat, ku jauh

G D C

G C G C

Kupastikan, hati ini terjaga,

G D C

setiaku untukmu

G C G C

Dan kau jua, tetaplah satu cinta,

G D C

jangan terusik khilaf

Em C G D

Ada hati yang tak 'kan terisi,

Em C G D

oleh sesuatu selain cinta darimu

to : [Reff]

[interlude:] G D C

G D C

Aku pun mengerti, dirimu menanti

G D C

Sentuhan belaiku, dahaga cintamu

G D F C

ooo... ooo...

to : [reff]

[ending:] G D C

