Kisah Gerry Hadi, Jadi Content Creator hingga Bisa Menginspirasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bermula dari awal tahun 2016, Gerry Hadi pindah ke ibukota Jakarta untuk meneruskan pendidikan S1 Ilkom di Universitas Tarumanagara (Untar).

Pada saat itu Gerry memiliki kesempatan bergabung dengan sebuah komunitas Urban Sneakers Society, dan di sanalah titik dimana Gerry mulai mencintai dunia perfashion-an dan memulai karir sebagai content creator/ fashion enthusiast.

Memiliki sifat picky dalam memilih ootd sehari-hari (tim anti-lancai).

Gerry selalu mengikuti trend dan mencari fashion insponya dari Pinterest dan setelah itu akan mencoba untuk mix and match secara langsung.

“Dari dulu emang sudah suka ama fashion, karena emang suka banget bisa gonta ganti baju, sambil liatin trend yang berjalan. Dari dulu tuh kalo baju kurang pas bisa seharian gak pede gitu," kata dia.

Jujur, banyak trial and error untuk menemukan fashion sense/style seorang Gerry Hadi. Dan setelah perjalanan nya menjadi seorang content creator, Gerry kini dikenal sebagai Oppa with Korean Style/ Streetwear.

Setelah menekuni dunia fashion & digital content ini selama 6 tahun, Gerry melihat fashion is more than just clothes, it is a form of art.

Akhirnya Gerry memutuskan untuk fokus untuk membuat konten-konten perfashion-an, dari mix and match clothes, review baju, sneakers dan bahkan aksesories pria.

Gerry ingin menginfluence bahwa fashion tidak cuma bisa diexplore oleh kaum wanita saja, tapi untuk para kaum pria juga.

Dan hal itu juga bisa menjadi hal yang seru dan artistik. Through fashion, kita juga bisa lebih mengekspresikan diri dan meningkatkan kepercayaan diri.

Karena beberapa alasan inilah, Gerry ingin menggunakan platform social medianya tidak hanya untuk “meracuni” fashion items yang keren-keren dan bagus, tapi juga menggunakan platform ini untuk mengedukasi dan memberikan inspirasi, tips and trick dalam hal memilih OOTD, mix and match outfit biar keliatan lebih keren, dan outfit yang cocok dipakai untuk event-event tertentu.

Baca juga: Bertemu Konten Kreator, Kajati Banten Ajak Bangkitkan Budaya dan Ekonomi Kreatif

“Ada tips nih untuk kalian yang seperti aku, takut dibilang baju kalian berlebihan / terlalu norak, nggak usah dengerin kata mereka deh! Asalkan kalian suka dan nyaman dengan apa yang kalian pake, that’s all that matters. Bisa aja dengan omongan mereka itu, bisa motivasi kalian untuk explore lebih dan malah yang akan menjadi trend setter mereka. Just be you and be different!" katanya.

Tak hanya itu, Gerry juga sudah fokus dalam membuat konten review clothing local brands, dimulai dary baju dan celana, sneakers dan sandal, men’s pouch or bags, dan bahkan perfume / skincare dan bodycare.