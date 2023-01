Profil Bella Ramsey, Bintang Utama dalam Serial The Last of Us

Bella Ramsey - Simak profil Bella Ramsey, sosok bintang utama dalam serial The Last of Us, yang perankan karakter Ellie Wiliams dalam serial tersebut.

Inilah profil Bella Ramsey, yang jadi bintang utama dalam serial The Last of Us.

Pada serial The Last of Us, Bella Ramsey memerankan karakter Ellie Wiliams.

Bella Ramsey beradu akting bersama Peter Pascal, Gabriel Luna, hingga Merle Dandrige dalam serial ini.

Sosok Bella Ramsey dikenal sebagai aktris sekaligus penyanyi asal Inggris.

Aksi Bella sudah banyak muncul dalam berbagai judul film dan serial tv.

Bella Ramsey memulai debutnya sejak tahun 2016, lalu.

Profil Bella Ramsey

Bella Ramsey memiliki nama lengkap Isabella May Ramsey.

Mengutip dari famousbirthdays.com, Bella lahir pada 30 September 2003.

Gadis berusia 19 tahun ini terkenal sejak ia memerankan serial populer Game of Thrones.

Pada tahun 2016, ia sukses memerankan karakter perempuan bangsawan dalam serial Game of Thrones tersebut.

Melansir biographle.com, di tahun 2017, ia juga membintangi serial TV berjudul The Worst Witch.

Dia juga pernah mengisi suara dalam serial animasi Netflix, Hilda.

Perempuan kelahiran Nottingham ini adalah anak dari seorang pengusaha bernama Alex.