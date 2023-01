Drama Korea Sweet Home Season 2 Akan Rilis 2023, Song Kang Kembali Perankan Hyun Soo

Drama Korea Sweet Home Season 2 dikabarkan akan rilis tahun 2023 ini. Selain itu, Netflix akan merilis drama DP Season 2 dan The Glory Season 2.

Netflix via Soompi

TRIBUNNEWS.COM - Drama Korea Sweet Home Season 2 dikabarkan akan rilis pada tahun 2023, setelah season 1 yang rilis pada tahun 2020.

Drama Sweet Home menceritakan seorang siswa SMA penyendiri bernama Hyun Soo (Song Kang) yang pindah ke apartemen baru.

Suatu hari, wabah mengerikan menghantam seluruh negeri, yang membuat orang yang terinfeksi menjadi zombie.

Hyun Soo dan penghuni apartemen yang tersisa lalu bekerja sama untuk keluar dari apartemen dan mencari tempat berlindung.

Song Kang, Lee Si Young , Lee Jin Wook, Park Gyu Young, Go Min Si, dan lainnya kembali untuk musim kedua.

Selain Sweet Home Season 2, Netflix juga dikabarkan merilis drama DP Season 2 dan The Glory Season 2 pada tahun ini.

Prediksi Drama Korea Sweet Home Season 2

Drama Sweet Home Season 1 berakhir dengan Hyun Soo dan beberapa penghuni apartemen berhasil keluar dari apartemen.

Setelah berada di hamparan salju di luar apartemen, Hyun Soo (Song Kang) ditangkap oleh militer.

Sementara Sang Wook (Lee Jin Wook) muncul dengan bekas luka bakarnya yang telah sembuh, seperti dikutip dari NME.

Musim baru meningkatkan antisipasi bagaimana Lee Kyung (Lee Si Young), Eun Yoo (Go Min Si), dan Ji Soo (Park Gyu Young) akan bertahan hidup di dunia yang penuh monster.

Drama Sweet Home Season 2 akan memperkenalkan karakter baru yang dimainkan oleh Yoo Oh Sung, Oh Jung Se, Kim Moo Yeol, and Jung Jinyoung.

Drama Sweet Home Season 2 dijadwalkan tayang perdana pada kuartal keempat tahun 2023.

Prediksi Drama DP Season 2

Drama DP Season 2 (Instagram/Netflixkr)

