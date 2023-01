Teori di Balik Lagu Flowers Miley Cyrus, Seperti Balasan atas Lagu When I Was Your Man Bruno Mars

Bruno Mars dan Miley Cyrus. Lagu baru Miley Cyrus yang berjudul Flowers tampak seperti balasan untuk lagu Bruno Mars berjudul When I Was Your Man, ini penjelasan di baliknya.

TRIBUNNEWS.COM - Miley Cyrus baru saja merilis lagu baru berjudul Flowers pada 13 Januari 2023.

Flowers merupakan salah satu lagu dari album Endless Summer Vacation yang akan dirilis bulan Maret mendatang.

Lagu Flowers merupakan lagu pertama Miley Cyrus dalam dua tahun.

Selain itu, lagu Flowers ini dikabarkan dibuat khusus untuk mantan suaminya, Liam Hemsworth.

Teori Penggemar tentang Lagu Flowes - Miley Cyrus

Mengutip planetradio.co.uk, fans beranggapan lagu Flowers ditulis sebagai balasan dari lagu Bruno Mars yang berjudul When I Was Your Man.

Penggemar membandingkan kedua lirik tersebut dan hasilnya tampak berkaitan.

Berikut potongan lirik lagu When I Was Your Man Bruno Mars dan Flowers Miley Cyrus.

Potongan lirik When I Was Your Man - Bruno Mars:

I should have bought you flowers (aku seharusnya membelikanmu bunga)

And held your hand (dan menggenggam tanganmu)

Should have gave you all my hours (seharusnya memberikan semua waktuku untukmu)

When I had the chance (ketika aku punya kesempatan)

Take you to every party 'cause all you wanted to do was dance (mengajakmu ke semua pesti karena yang kau inginkan hanya menari)